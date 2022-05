Danas i sutra obustava saobraćaja u centru Banjaluke

U Banjaluci će zbog održavanja manifestacije "Kasperijada" danas od 8 do 15 časova i sutra od 7 do 14 biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Ulice aleja Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

"Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Repbulike Srpske. Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumjevanje", saopšteno je iz Gradske uprave.