Besplatni udžbenici za banjalučke osnovce i u narednoj školskoj godini

Gradska uprava obezbijediće i u narednoj školskoj godini besplatne udžbenike za osnovce u školama na području grada Banje Luke.

Izvor: Grad Banja Luka

Tender za nabavku udžbenika za učenike od 5. do 9. razreda biće raspisan naredne sedmice, tako da roditelji banjalučkih osnovca neće plaćati udžbenike ni u školskoj 2022/23. godini.

U školskoj 2021/2022. godini, udžbenici su bili obezbijeđeni za skoro 8.000 učenika, dok u školskoj 2022/2023. godini, taj broj će biti oko 8.300 učenika.

"Grad u fokus stavlja porodicu i glavni cilj je da se kroz subvencije za udžbenike pošalje porodicama jasna poruka da imaju podršku i oslonac u nama", kazala je savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić – Banjac.

Uzimajući u obzir talas poskupljenja, koji je zahvatio i naše prostore i koji se odrazio i na cijene udžbenika, kako je istakla – sigurno je da će ova mjera Grada, kao i u prošloj godini, naići na pozitivan odjek kod roditelja.

"Roditeljima i ovom prilikom možemo poručiti da ne kupuju udžbenike, jer to za njih, od prošle godine radi Grad", kazala je ona, te dodala da se očuvane knjige od prošle godine i one koje se ne popunjavaju učenici mogu vratiti školama, a one koji su oštećeni i neupotrebljivi, nabaviće Gradska uprava.

Istakla je da ovo nije jedina odluka koju je Grad donio kako bi banjalučke porodice mogle lakše da funkcionišu.

Podsjećaju da je u toku sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima, da je obezbijeđen besplatan javni prevoz za djecu iz višečlanih porodica i slično.