Evo kakvo će vrijeme biti u nedjelju i početkom sedmice

U BiH če sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, a popodne je od sjevera ka istoku moguć prolazni pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vjetrom.

Izvor: Dušan Volaš

Jutro će biti promenljivo do pretežno oblačno, na jugu vedro, sunčano i tokom dana dosta toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče se očekuje naoblačenje na sjeveru, uz mjestimično moguću slabu kišu.

Duvaće slab do umjereni vjetar sjevernog pravca, saopštio je Federalni hidrometorološki zavod.

Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, u višim predjelima osam, a dnevna od 23 do 28, na jugu oko 30, u centralnim i višim predjelima od 17 do 21 stepen Celzijusova.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Kalinovik 14, Sokolac 15, Sarajevo 18, Višegrad i Foča 19, Mrkonjić Grad 20, Tuzla 22, Banjaluka, Doboj, Bileća, Prijedor i Banjaluka 24, Novi Grad 25, Mostar i Trebinje 27 i Neum 28 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 11. jula, biće pretežno sunčano, uz prolaznu umjerenu oblačnost, a na jugu sunčano i toplo.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima od devet, a maksimalna dnevna od 23 do 29 na sjeveru i jugu, a u centralnim i višim predjelima od 18 do 22 stepena Celzijusova.

U utorak, 12. jula, jutro će biti pretežno vedro i sunčano, prijepodne uz povećanje oblačnosti sa zapada. Tokom dana oblačnost će se premještati ka jugoistoku, dok će poslijepodne u južnim predjelima biti moguća mjestimična kiša.

Minimalna temperatura vazduha biće od 11 do 16, u višim predjelima devet, a maksimalna dnevna od 24 do 29 na sjeveru i jugu, u centralnim i višim predjelima od 18 do 22 stepena Celzijusova.

U sredu, 13. jula, jutro će biti pretežno vedro i sunčano, a na istoku uz prolaznu oblačnost.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 29, a na sjeveru i jugu, dok će u centralnim i višim predjelima biti od 18 do 22 stepena Celzijusova.