Škrbić: Sadašnji sojevi korona virusa daju blaže slike, ali brže širenje zaraze

Dekan banjalučkog Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić izjavio je danas u Banjaluci da je došlo je do brojnih modifikacija virusa korona i da sadašnji sojevi izazivaju daleko blažu kliničku sliku, ali i brže širenje zaraze.

Izvor: Envato

"Izvjesno je kad je o "Sars-kov 2" virusu riječ da se on do te mjere modifikovao da faktički ne prepoznaje antitijela koja su razvijena imunizacijom ili ako je neko preležao ranije virus, što odgovara biologiji (ovog) virusa i ostalih virusa gripa", rekao je Škrbić.

On je istakao da, ako je neko preležao jednu vrstu gripa, ne znači da sutra neće oboliti od druge vrste, odnosno od gripa izazvanog sličnim virusom.

"Tako i ovdje. Došlo je sigurno do brojnih modifikacija, mutacija tog virusa, tako da sigurno danas govorimo o nekom novom soju koji izaziva, koliko sada vidim, daleku blažu kliničku sliku nego što je to bilo sa omikronom ili još blažu nego što je to bilo sa delta sojem", rekao je Škrbić.

On je dodao da je sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom dogovoreno da će Medicinski fakultet u Banjaluci nastaviti sa serološkim istraživanjima da se vidi kako se kreću antitijela u populaciji koja su praćena u proteklih godinu ili dvije.