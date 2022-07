Višednevna prognoza: Vrućine sa tropskim noćima, krajem sedmice temperature i do 40 stepeni

U Republici Srpskoj u narednim danima očekuje se sunčano i toplije vrijeme, sa tropskim noćima, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Dušan Volaš

Sutra ujutro biće pretežno vedro i svježe a na jugu toplo. Tokom dana biće sunčano i toplije uz malu dnevnu oblačnost, uveče vedro.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjeveroistočni i istočni, prvi dio dana pojačan u južnim predjelima.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 19, na jugu do 24, a maksimalna temperatura od 28 do 32, na jugu i sjeveru oko 36 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 20. jula, ujutro će biti pretežno vedro i svježe, na jugu toplo. Tokom dana biće sunčano i još toplije uz porast dnevne temperature. Uveče će doći do umjerene oblačnosti na sjeverozapadu.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 19, na jugu do 25, a maksimalna temperatura od 28 do 33, na jugu i sjeveru do 37 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak ujutro biće pretežno vedro i toplo, a tokom dana sunčano i još toplije. U dosta mjesta biće vruće.

Tokom noći u ponekim mjestima će biti tropska noć, gdje temperatura neće padati ispod 20 stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 25, a maksimalna od 30 do 36, na jugu i sjeveru do 38 stepeni.

U petak, 22. jula, ujutru i tokom dana biće sunčano i vruće. Poslije podne porast oblačnosti na jugoistoku i planinskim krajevima biće moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi.

Tokom noći u dosta mjesta biće tropska noć, a temperatura neće padati ispod 20 stepeni Celzijusovih.

Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni, a maksimalna temperatura od 31 do 37, na jugu i sjeveru do 40 stepeni Celzijusovih.