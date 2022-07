Stiže osvježenje: Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra se očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, a kasnije poslije podne i uveče mogući su povremeni pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i zapadu, uz moguće lokalne nepogode.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Pljuskova će biti i u centralnim i istočnim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini jugozapadni, navode iz Fedearlnog hidrometeorološkog zavoda.

Prognozirana je jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 17, Kalinovik i Ivan sedlo 28, Gacko, Sokolac i Kneževo 29, Nevesinje 31, Rudo, Bugojno i Tuzla 32, Bijeljina, Doboj, Drinić, Mrkonjić Grad, Livno i Sarajevo 33, Novi Grad, Srbac, Bihać, Neum, Sanski Most i Zenica 34, Banjaluka, Višegrad, Prijedor i Ribnik 35, Trebinje 36, Bileća 37 i Mostar 38 stepeni Celzijusovih.