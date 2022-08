Vreli dani pred nama: U subotu do 39 stepeni

U Republici Srpskoj će i u naredna četiri dana biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Željko Milićević, Anadolija

Sutra se nastavlja sunčano vrijeme uz dalji porast temperature, pa će u mnogim predjelima biti i vruće.

Vjetar će biti slab pretežno sjeveroistočni, na jugu slab do umjeren jugozapadni.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 21, na jugu do 25, a maksimalna od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 6. avgusta, i dalje će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, lokalno i vruće. Kasnije poslije podne i uveče na sjeveru uz prolazno naoblačenje.

Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 25, a maksimalna od 33 do 39, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju će tokom dana i dalje biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, lokalno i vruće. Poslije podne i uveče lokalno promjenljivo oblačno uz moguću koju kap kiše.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od 31 do 38, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 8. avgusta, tokom dana će i dalje biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, lokalno i vruće. Poslije podne i uveče lokalno uz razvoj oblaka može biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25, a maksimalna od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

SRNA