Veliko interesovanje roditelja za novi zakon: Puna plata za čuvanje trudnoće, ocu 10 dana za rođenje djeteta

Prijedlog novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS uskoro bi se trebao naći pred poslanicima Narodne skupštine RS, a njegove brojne odredbe izazvale su veliko interesovanje, posebno roditelja u Republici Srpskoj.

Izvor: MONDO/Zora Ćirković

Nacrt ovog zakona usvojen je na 22. redovnoj sjednici skupštine RS, nakon čega je upućen u javnu raspravu, te bi se uskoro u formi prijedloga trebao ponovo naći u skupštinskoj proceduri.

Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju predviđa da se zaposlenim trudnicama u slučaju čuvanja, odnosno održavanja trudnoće, plata isplaćuje u punom, 100-odstotnom iznosu.

Takođe, ista odredba predviđena je i u slučaju privremene spriječenosti za rad osiguranika koji su oboljeli od malignih bolesti.

Jedno od novih zakonskih rješenja, koja su posebno zainteresovala roditelje, uređuje da se iz sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja RS obezbjeđuje pratnja roditelja ili staratelja djece na bolničkom liječenju do 15 godina starosti, dok je prema trenutnim propisima to omogućeno samo za djecu do šest godina.

Tokom javne rasprave, predstavnici Saveza sindikata RS predložili su i da se u prijedlogu zakona uvede odredba po kojoj otac novorođenčeta ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od deset dana.

Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen je 1999. godine, nakon čega su donesene njegove brojne izmjene i dopune.

“Razlog za donošenje Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju nalazi se i u potrebi za boljim uređivanjem pojedinih segmenata sistema zdravstvenog osiguranja, čime će se sistem zdravstvenog osiguranja bolje prilagoditi potrebama stanovništva i osiguraće se pružanje finansijski dostupnih, a kvalitetnih i sigurnih zdravstvenih usluga stanovništvu Republike Srpske. Reformom zdravstvenog sistema teži se uspostavljanju finansijski održivog sistema, koji će omogućiti efikasniju zdravstvenu zaštitu i na taj način poboljšati zdravlje stanovništva”, stoji u obrazloženju predlagača, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.