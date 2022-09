Metereolozi upozoravaju: Narednih dana olujni vjetar i obilnije padavine

Meteorolozi u Republici Srpskoj najavili su jak do olujni vjetar i obilnije padavine od sutra do subote, 17. septembra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorili su da je zbog obilnijih padavina u kratkom periodu moguć porast bujičnih vodotokova kao i problemi sa oborinskim vodama u gradskim zonama.

U većini predjela očekuje se 20 do 40 milimetara kiše po kvadratu, na zapadu od 40 do 60 milimetara kiše po kvadratu, na jugu oko 60 do 70 milimetara kiše po kvadratu.

U Hercegovini u većini predjela očekuje se od 40 do 60 milimtara kiše po kvadratu, u zoni jačih pljuskova i do 100 milimetara kiše po kvadratu, a na zapadu 20 do 50 milimetara kiše po kvadratu. U ostalim predjelima manja količina padavina.

Meteorolozi su najavili da se sutra očekuje vjetrovito vrijeme, uz umjeren do jak jugo, uz udare od 40 do 60 kilometara na čas. U višim predjelima, pogotovo u Krajini, ponegdje je moguć olujni vjetar uz udare i do 70 kilometara na čas.

Jača promjena vremena očekuje se u petak i subotu, 16. i 17. septembra, uz obilnije padavine na jugu i zapadu, a duvaće povremeno jak vjetar.

U petak, 16. septembra, na jugu se očekuje oblačno i vjetrovito vrijeme sa čestom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U ostalim predjelima vjetar će oslabiti i biće promjenljivo uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom.

Kiša će biti češća ujutru na sjeveru i sjeverozapadu, tokom dana će biti više suvog vremena, na istoku uz sunčane periode.

Naglo zahlađenje najavljeno je u subotu kada se očekuje i jaka kiša, obilnije padavine na zapadu i u Hercegovini. Tokom dana jače zahlađenja prvo na sjeveru i zapadu, a do kraja dana u svim predjelima.

Prestanak padavina očekuje se u nedjelju, 18. septembra i to prvo na sjeveru i zapadu, a do kraja dana i u većini predjela.

Iz banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice pozvali su stanovništvo, pravna i fizička lica, da blagovremeno preduzmu sve mjere i radnje na zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

(Srna)