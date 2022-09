Toplo i vjetrovito, povremeno kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno uz povremene padavine.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prije podne na zapadu, a zatim i ponegdje na sjeveru očekuje se kiša i pljuskovi s grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Popodne kiša se očekuje i na jugu, povremeno i u Sarajevsko-romanijskoj regiji, a tokom noći ponegdje na sjeveru.

Vjetar će biti umjeren do jak jugozapadni, u Krajini ponegdje uz olujne udare.

Najviša temperatura vazduha iznosiće od 24 do 30 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Rudo, Sokolac, Čemerno 13, Bileća 14, Han Pijesak, Livno, Zenica 15, Bugojno, Sarajevo 16, Novi Grad 17, Doboj, Prijedor, Tuzla 18, Banjaluka, Bijeljina, Trebinje 19, Bihać 21, Mostar 20, Mrkonjić Grad 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se na većini puteva saobraća nesmetano, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Povodom održavanja penjačkog festivala "Dril end čajl" u kanjonu "Tijesno", u blizini rafting slalom-staze do 17. septembra biće obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka od 11.00 do 11.45 časova. Za vrijeme obustave, saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Izmijenjen je režim saobraćanja na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na pravcu Rudanka-Doboj jedan radi isključivanja i uključivanja na teren mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na petlji Johovac zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja.

Zbog farbanja tunela i instalisanja opreme izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu "Čeljigovići" na dionici magistralnog puta entitetska granica /Lapišnica/-LJubogošta, kao i u tunelu "Stambolčić" na magistralnom pravcu Pale-Podgrab.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na putu Stari Majdan-Banjaluka /Rudarska/ i dionici granica Republike Srpske /Bakračuša/-Nevesinje jedan.

U toku je proširenje i rekonstrukcija vodovodnog sistema, zbog čega će biti izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske /Bogatić/.

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići na samoj liniji razgraničenja odvija otežano, jednom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-Granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Karuše-Doboj-Modriča-entitetska granica Ždreban, entitetska granica Turić-Lončari-entitetska granica Lepnica, entitetska granica Vlasenica-Borička ulica, Rogatica, Kotor Varoš - auto-put - granični prelaz Gradiška, entitetska granica Caparde-Karakaj, entitetska granica Stanić Rijeka-granični prelaz Brod i Doboj-Derventa-granični prelaz Slavonski Brod.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu dionica Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija masa premašuje 16 tona.

U FBiH na dionici Ripač-Dubovsko na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac zbog radova biće obustavljen saobaraćaj od 10.00 do 11.00 časova, od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova, a alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Obustavljen je saobraćaj i na raskrsnici magistralnih puteva M-5 i M-16 u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se noću saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije se zbog radova saobraća na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Zenica sjever i na magistralnim putevima Tuzla-Lukavac, Žitomislići-Počitelj /Ševaš NJive/ i Donji Vakuf-Travnik /Komar/.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Do 30. septembra otvoren je granični prelaz Krstac na putnom pravcu Gacko-Nikšić.

