Počela rekonstrukcija puta Foča-Šćepan Polje

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je prioritet vlasti Srpske rekonstrukcije dijela puta Foča-Šćepan Polje u dijelu koji treba da obezbijedi spoj sa mostom koji se gradi preko rijeke Drine, kako bi se izgradila poveznica sa Tjentištem.

Izvor: Igor Janković, Radio Foča

"Naravno da ćemo raditi dalje i rekonstrukciju puta prema granici sa Crnom Gorom", rekao je Dodik u Brodu na Drini gdje je danas ozvaničio početak rekonstrukcije dijela magistralnog puta od ovog mjesta ka Šćepan Polju.

Prema njegovim riječima, rekonstrukcija ovog dijela košta 12,5 miliona KM, 30 miliona KM most, a dodatnih 40 miliona treba ugraditi u rekonstrukciju puta do granice sa Crnom Gorom i prema Tjentištu, što pokazuje koliko je veliko to ulaganje.

On je naveo da se dugo čekalo na ovaj projekat, između ostalog, zbog loših procedura, da su zahtjevi upućivani evropskim institucijama, koje su uprono obećavale, pa su onda te procedure ponavljane, a pregovavranje je bilo dosta sporo.

"Onda smo se odlučili da uz pomoć vlastitih sredstava, uz pomoć prijatelja možemo da gradimo ovaj put. To je za nas ponos", naglasio je Dodik.

Dodik je u izjavi novinarima istakao da se na ovom području dosta gradi, da je već počela izgradnja sistem hidroelektrana na Bistrici - tri elektrane, gradi se "Buk Bijela".

On je ukazao da je Republika Srpska nesumnjivo nadležna za to i da je ono što rade u Sarajevu "čista papazjanija kojom pokušavaju da onemoguće tako dobre radove".

"Mi nećemo odustati i zahvaljujemo Srbiji što je naš partner u izgradnji hidroelektrane `Buk Bijela` i u tom pogledu ćemo bukvalo promjeniti ovaj kraj - u infrastrukturnom i energetskom smislu", rekao je Dodik.

On je poručio da Srpska vodi računa o svojim komunikacijama, ali i o svojim energetskim postrojenjima, kao dio šireg plana ukupne energetske bezbjednosti.

"Republika Srpska može da računa da će u ovim teškim, izazovnim vremenima biti energetski sigurno snabdjevena jer proizvodi više od 35 odsto viška u odnosu na našu potrošnju", naglasio je Dodik.

Dodik je ponovio da neće biti poskupljenja struje.

"Pokušaćemo da gradimo nove objekte. Sama činjenica da se radi na sistemu `Gornji horizonti` govori o tome da ćemo pojačati našu energetsku sigurnost. Grade se `Buk Bijela`, `Bistrica`", naglasio je on.

On je napomenuo da je "Bistrica" isključivo vlasništvo "Elektroprivrede Republike Srpske", a "Buk Bijela" zajedničko vlasništvo "Elektroprivrede Srpske" i "Elektroprivrede Srbije".

"To je javno dobro i u tom pogledu nismo poklekli pred mnogim zahtjevima da to prodamo kako su to od nas ranije tražili zapadnjaci, da pokupuju naše primarne energetske kapacitete i da onda naprave od nas ovdje sirotinju", kaže Dodik.

On je naglasio da je ponosan što Srpska može da obezbijedi energetsku stabilnost i jeftinu električnu energiju za stanovništvo i privredu.

SRNA