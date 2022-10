Sunčano sa malo oblaka, uslovi za vožnju povoljni

U BiH će danas biti sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost i malo nižu dnevnu temperaturu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom jutra ima magle ponegdje oko rijeka i po kotlinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće vjetar slab do umjeren pretežno istočni i sjeveroistočni, poslije podne promenljivih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Temperatura u 7.00 časova: Sokolac dva, Han Pijesak i Rudo pet, Bugojno šest, Čemerno sedam, Sarajevo, Bileća i Mrkonjić Grad osam, Zenica devet, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Tuzla i Novi Grad 10, Prijedor, Livno i Bihać 11, Trebinje 14, te Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Uslovi za vožnju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros su povoljni, a saobraćaj se odvija nesmetano osim na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog sanacije magistralnog puta Mostar-Nevesinje u dnevnom terminu obustavljen je saobraćaj od Nevesinja do entitetske granice. Vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Usporeno, zbog radova, vozi se na dionici auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja na petlji Johovac, te na putevima Banjaluka-Srpske Toplice, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina, Teslić-Podjezera /entitetska granica/, u tunelima Čeljigovići na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta i u tunelu Stambolčić na putu Pale-Podgrab.

Radi se i na putevima Stari Majdan-Banjaluka, Bakračuša-Nevesinje, Prijedor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac, Srbac-Gornja Vijaka-Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Zabrana se ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelektrane Ugljevik.

Deminerski radovi izvode se na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Klizišta usporavaju saobraćaj i na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Vangabaritni teret kreće se putnim pravcima granični prelaz Bijeljina-granični prelaz Rača, Karuše-Doboj-Laktaši-Srbac, Bijeljina-granični prelaz Rača, Hrgovi/Blaževac-Lončari-granični prelaz Lepnica, Stanić Rijeka-granični prelaz Brod, granični prelaz Caparde-Karuše i granični prelaz Ledenice-Crkvina-granični prelaz.

U FBiH će danas zbog radova na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac /dionica Ripač-Dubovsko/ doći do obustave saobraćaja od 13.00 do 14.00 i od 16.00 do 17.00 časova.

Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice auto-puta Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate putarine od Vlakova do Bradine.

Obustave saobraćaja su i na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj u periodima 9.00 do 12.15 i od 13.15 do 15.00 časova. Za vrijeme obustave moguće je saobraćati alternativnim pravcima.

Povremene polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktuelne su od 8.30 do 16.00 časova na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, dionici Cerik-pijaca "Arizona". Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Zbog izgradnje obilaznice saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf, zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom trakom, a u noćnim časovima preusmjerava se na obilaznicu oko tunela.

Radovi se izvode i u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica u noćnim časovima od 22.00 do 7.00 časova, pa se saobraćaj odvija jednom trakom, naizmjenično.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo/Srna)