Tri decenije rada Saveza slijepih i slabovidih: Podrška države simbolična i nedovoljna

Savez slijepih i slabovidih osoba RS obilježio je danas 30 godina rada i postojanja. Savez danas broji 1953 člana, kao i 22 lokalne opštinske i gradske organizacije širom Srpske.

Za ove tri decenije preturili su svašta preko leđa: rat, poslijeratne krize, smjene vlasti, tehnološke promjene, uvođenje interneta i novih tehnologija...

Branko Suzić, predsjednik Saveza rekao je da su za tih 30 godina uspjeli donekle poboljšati status svojih članova, ali da je pred njima i dalje dug put, te puno stvari i oblasti u kojima im je potrebna pomoć.

Problemi sa kojim se susreću su mnogobrojni, počev od siromašne infrastrukture, neprilagođenog pristupa javnom prevozu, institucijama, objektima, šetalištima, pa sve do nedovoljno razvijenih tehnologija, kako u obrazovanju, ali i u svakodnevnici, koje bi im umnogome oklakšale život.

“Podrška od strane države je simbolična, ali nedovoljna. Stanje je šareno i razlikuje se od lokalne do lokalne zajednice. Međutim, nije to dovoljno sistemski uređeno. Smatramo da ima prostora da se pitanje podrške radu Saveza, kao organizacije od javnog interesa, snažnije podrži. Tako i naše lokalne organizacije i udruženja koja nemaju taj status. Relativno, kakvo je vrijeme danas, i sama ekonomska, politička situacija u našoj zemlji - mi dijelimo sudbinu našeg naroda i društva. Nastojimo da koliko toliko kao humanitarna organizacija poboljšamo položaj našeg članstva”, kaže on.

Suzić je izdvojio neke projekte na koje je Savez posebno ponosan, a među kojima je izgradnja Kulturno-informatičkog centra sa bibliotekom za slijepe i slabovide osobe, Centar Brajevog pisma, kao i poboljšanje prava na pomoć i njegu drugog lica i invalidninu.

"Poboljšali smo prava na njegu i pomoć drugog lica koja su do prije 15-ak godina iznosila 41 marku, sada je to dostiglo nivo od 22 odsto od prosječne neto plate. Uvedeno je pravo na ličnu invalidninu, do kojeg je došlo našim zalaganjem. Puno je stvari sa kojima nismo zadovoljni. Nastavićemo da sa našim inicijativama utičemo na nadležne institucije, kako na nivou RS tako i BiH, da se naši propisi usaglase sa Konvencijama UN-a", rekao je on.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić čestitao je jubilej Savezu slijepih i slabovidih, te istakao kako postoji dobro saradnja između njih i resornog ministarstva.

“Od svog imenovanja, još 2018. godine, prvi sastanak koji sam imao je upravo sa koordinacionim odborom lica sa invaliditetom. Tada sam sa gospodinom Brankom razgovarao o problematici koji Savez ima. Mislim da smo od tada, korak po korak, mijenjali neke stvari. Uspjeli smo da neke stvari projektujemo i nametnemo kao temu. Savez je prepoznat kao udruženje od javnog interesa Srpske, te tako određene aktivnosti finansijski pomažemo. Izeđu nas vlada partnerski odnos. Zahvaljujem se Savezu na strpljenju i razumijevanju, inicijativi za poboljšane statusa i želju da u budućnosti nastavimo ovako raditi”, poručio je ministar.

Jovica Mijatović, potredsjednik Saveza Slijepih i slabovidih rekao je da postoji niz problema sa kojima se osobe sa ovim invaliditetom suočavaju, ali da Savez čini sve što je u njegovot moći da ih ublaži i poboljša.

