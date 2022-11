Cilj povezivanje Banjaluke i Beograda: "Ugovorena izgradnja više stotina kilometara auto-puteva"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Srpska trenutno ima ugovorenu izgradnju više stotina kilometara novih auto-puteva.

Izvor: Srna

Višković je rekao da je za auto-put Banjaluka-Prijedor gotovo završena eksproprijacija.

"Stvorili smo preduslove da kineski partner može dobiti građevinsku dozvolu, sve saglasnosti, odobrenja i da može u punom kapacitetu krenuti u izgradnju tog dijela auto-puta", istakao je Višković za prnjavorsku Televiziju "K3".

On je dodao da je eksproprijacija završena i za auto-put od Rače do Bijeljine kao i za auto-put od Bijeljine do Brčkog.

"Ugovorili smo Vukosavlje-Brčko isto sa kineskim partnerima. Isto je eksproprijacija završena. Većim dijelom je završena i eksproprijacija i na koridoru `Pet ce`, Doboj-Vukosavlje", naveo je Višković.

On je istakao da je strateški cilj Republike Srpske povezivanje Banjaluke i Beograda auto-putem.

Govoreći o hidroelektranama na Drini, Višković je naveo da Republika taj projekat realizuje bez zastoja i problema.

"Svi radovi koji su predviđeni idu planiranom dinamikom", istakao je Višković.

