Sutra oblačno i hladno, na planinama snijeg

U cijeloj BiH sutra će biti hladno vrijeme s kišom, na planinama sa susnježicom i snijegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Padavine će do večeri oslabiti, a na sjeveru i zapadu prestati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od nula do sedam, na jugu do 12, a maksimalna dnevna biće od dva do osam, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će u Hercegovini duvati jugoistočni, a u ostalim krajevima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

(Srna)