Stiže zima: Meteorolozi napravili prognozu za prvih 15 dana decembra

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavili su vremensku prognozu za narednih 15 dana.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Nakon stabilnog i suvog vikenda, tekuća sedmica donosi nestabilno vrijeme.

"Od utorka na prostoru Bosne i Hercegovine preovladavaće nestabilno vrijeme sa slabim padavinama. Padavine u nižim predjelima biće u obliku kiše, a susnježica i snijeg očekuje se u planinskim područjima. Nestabilno vrijeme sa padavinama zadržat će se do kraja ove radne sedmice", navode.

Za dane vikenda preovladavaće stabilno vrijeme, bez padavina. Temperature vazduha primjerene za ovo doba godine. U Bosni su u jutarnjim satima mogući slabi mrazevi, naročito na višim područjima.

Minimalne jutarnje temperature variraće od -3 do 3 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine do 6 stepeni. Najviše dnevne temperature između 2 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U periodu od 5. decembra do kraja prognoznog perioda prema trenutnim prognostičkim materijalima prognozira se nestabilno vrijeme pretežno sa kišom. Izgledi za snijeg su mali uključujući i planinska područja. Temperature veće u odnosu na dane pred nama.

Jutarnje temperature variraće u rasponu između 4 i 10 u Bosni do 13 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 9 i 14 u Bosni do 16 stepeni u Hercegovini.