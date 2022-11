Ove nedjelje oblačno i hladno vrijeme sa kišom

U Republici Srpskoj će naredna tri dana biti oblačno i hladno vrijeme sa povremenom slabom kišom, a na planinama će padati slab snijeg, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Oblačno i hladno, uz slab mraz biće suutra ujutro, a tokom dana ponegdje u višim krajevima moguće je povremeno provijavanje snijega, dok će u nižim krajevima padati slaba kiša.

U Hercegovini će biti promjenljivo sa kraćim sunčanim periodima.

Duvaće slab vjetar, pretežno sjeveroistočni ili promjenljivih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minust tri do tri, na jugu do pet, u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od tri do sedam, na jugu do 11, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Posljednji dan novembra, u srijedu, kao i prvi dan decembra u četvrtak biće tmurni i hladni povremeno sa padavinama, slabom kišom u nižim krajevima, a slabim snijegom na planinama.

Jutarnja temperatura vazduha u srijedu, 30. novembra, od minus dva do tri, na jugu do pet, u višim predjelima od minus pet, a najviša dnevna od tri do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 1. decembra, jutarnja temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do pet, u višim predjelima od minus tri, a najviša dnevna od tri do sedam, a na jugu do 10, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.