Konaković najavio: Sutra šaljemo protestnu notu svim zemljama koje su glasale protiv rezolucije o Srebrenici

Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se medijima nakon usvajanja Rezolucije o Srebrenici.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Konaković je najavio kako će BiH sutra poslati protestnu notu 19 zemalja koje su glasale protiv.

"Smatramo da se svrstavaju na stranu počinioca ratnih zločinaca i da ne poštuju presude međunarodnih sudova. To je naša ljudska obaveza", kazao je Konaković, prenosi Avaz.

Rekao je kako usvajanje Rezolucije nije nikakva pobjeda, niti utakmica, već borba da se istina pozicionira onako kako zaslužuje.

"Vrlo nam je važno da danas nismo čuli nikoga da je govorio protiv činjenica ili fakata, osim Vučića. Od nas se očekuje da imamo jedinstven stav u BiH s onima zbog kojih se Rezolucija donosi. Važna je i činjenica da je cijeli region bio na pravoj strani, osim Srbije. Znamo da su brojne zemlje u regionu bile pod pritiskom, ali su pokazale hrabrost. To nikada nećemo zaboraviti", poručio je Konaković.

On je rekao kako će Aleksandar Vučić i Milorad Dodik morati objasniti svom narodu zbog čega su govorili o kolektivnoj krivici.

Naveo je da su bili vrlo agresivni, a da je Vučić "uspio minimalizirati i velike svjetske sile".

"To su posljedice o kojima će on morati odgovarati, prije svega javnosti Srbije. Bilo je vrlo teško u zadnje vrijeme se baviti diplomatijom BiH. Zahvalio bih se Lagumdžiji, Komšiću i Bećiroviću. Imali smo stotine kontakata s ambasadama drugih zemalja. Razbijali smo neistine o kojima su nas pitali", naveo je Konaković i dodao:

"Nama je bilo važno da taj rezultat bude pozitivan. Omjer je 4:1 za one koji su na strani istine".

O Dodikovoj izjavi

Konaković se osvrnuo i na ranije izjave Milorada Dodika koji je najavljivao mirni razlaz.

"Ova Dodikova izjava je još jedna u nizu besmislenih. On je prije nekoliko sedmica nudio pare za miran razlaz, to govori o njegovom trenutnom stanju. On se sam tu doveo. Napadajući institucije došao je u crnu rupu. Napadao je Sud, pred tim Sudom sad sjedi kao optuženik.

Napadao je OHR, sad izlazi na izbore po pravilima OHR-a. Njegove priče o bilo kakvom razlazu direktan su udar na Dejtonu. Bilo kakav pokušaj djelovanja u tom smislu institucije će se suprostavitui. Dodik i SNSD su politička realnost. Imaju alat za blokade i deblokade.

Moja obaveza jeste da sjednim s Dodikom, iako mi se ne ide na te sastanke. Ali, iz tih sastanaka se izrodio najveći uspjeh BiH u zadnjih 10-ak godina. Koaliciju ćemo pokušati održati na nekim zajedničkim prioritetima, a prije svega na putu ka EU", poručio je Elmedin Konaković.

