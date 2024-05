Vučić nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici: Rezultat su podjele, ne samo u regionu već i u UN

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, nakon što je usvojena rezolucija o Srebrenici, da je Srbija bila u pravu kada je upozorila da će ova rezolucija izazvati podjele, ne samo u regionu već i u UN.

On je podsjetio da je ovo prvi put da glasanje o genocidu u UN ne bude jednoglasno.

"To se dešava jer su neki ljudi htjeli da iskoriste svoju političku moć da ispolitizuju ovu temu. Јedina svrha i namjera rezolucije je da se nametne moralna i politička krivica jednoj strani, jednom narodu - Srbije i Republike Srpske. To je bila jedina namjera. Iskreno, kada je riječ o legitimitetu, to nije uspjelo", rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da "ljudi koji su željeli da stigmatizuju srpski narod nisu uspjeli i nikada neće uspjeti u tome".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras u Njujorku da su mnogi koji su bili u sali nakon glasanja o rezoluciji u Srebrenici bili zaprepašćeni rezultatima i činjenicom da je više zemalja bilo protiv i uzdržano nego onih koje su podržale rezoluciju.

Vučić je u obraćanju medijima nakon glasanja u Generalnoj skupštini UN zahvalio svima koji su podržali Srbiju, što se ne odnosi samo na velike prijatelje Kinu i Rusiju koje su glasale protoiv rezolucije, već i na, kako je istakao, mađarsku braću, koji su se jedini od zemalja u okruženju Srbije izjasnili protiv rezolucije, kao i na Ujedinjene Arapske Emirate, koji su se uzdržali iako su musliamnska zemlja.

Predsjednik Srbije je veliku zahvalnost izrazio i Slovačkoj, Grčkoj i Kipru, članicama EU, koje su bile uzdržane, zatim Brazilu, Meksiku i Nikaragvi, tri najveće države Centralne Amerike koje su bile uz Srbiju, kao i Nigeriji, Maroku i Alžiru i mnogim drugim zemljama koje nisu podržale rezoluciju.

"Na kraju je bilo 87 od onih koji su bili u sali koji su nas suštinski podržali, dok su na drugoj strani bila 84 glasa. Ako se gleda raspored po broju stanovnika, dvije trećine zemaljske kugle bilo je na našoj strani", rekao je Vučić.

On je zahvalio na podršci i velikoj borbi svim svojim saradnicima koji su bili dio delegacije Srbije u Njujorku, ministarstvima koja u bila uključena u bitku za čast i obrz Srbije i Srpskog naroda.

Posebno je pozdravio Srbe na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, kojima je zahvalio ne samo na podršci nego i na velikom jedinstvu koje je doprinijelo ostvarenom rezultatu.

Ukazujući da ne može da kaže da je ovo formalna pobjeda, Vučić je rekao da su Srbija i Srbi, uprkos tome, danas u NJujorku vinuli u visine, iako su predlagači rezolucije učinili sve da ih unize.

"Videli ste porodice srpskih žrtava koje su apaudirale i ponosno podigle srpsku zastavu. Tražili su im da uklone zastave, ali oni su to odbili, kao što sam i ja učinio", rekao je Vučić.

On je ocijenio da smo danas u Njujorku svjedočili promjeni svjetskog poretka, što mu, kako je objasnio, velike zapadne sile neće oprostiti.

Vučić je poručio da mora da se zahvali i nekima koji su glasali protiv Srbije, jer su joj otvorili oči.

"Posebno mislim na te igre ispod pojasa oko amandmana i individualizacije krivice. Mi smo bukvalno 15 minuta prije sjednice morali ljudima da objašnjavamo da to nisu amandmani Srbije. Sve smo izdržali, iako su procjene predlagača rezolucije bile da će imati preko 100 gasova, a da će uzdržanih i protiv biti od 40 do 45", istakao je Vučić.

Podsjećamo, Generalna skupština UN-a usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za, 19 protiv, dok je 68 zemalja bilo suzdržano.

