Neočekivan potez Stoltenberga: Ukrajincima dozvoliti upotrebu zapadnog oružja za mete u Rusiji!

Jens Stoltenberg ukazao na potrebu da se Ukrajini dozvoli korišćenje zapadnog oružja u napadu na vojne ciljeve unutar ruske teritorije.

Izvor: YouTube/screenshot/news.com.au/ The Economist

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u intervjuu za "Economist" rekao da vjeruje da je "došlo vrijeme da saveznici razmotre da li treba da ukinu neka od ograničenja koja su postavili na upotrebu oružja koje su donirali Ukrajini".

"Pogotovo sada kada se vode velike borbe u Harkovu, blizu granice, uskraćivanje mogućnosti Ukrajini da koristi ovo oružje protiv legitimnih vojnih ciljeva na ruskoj teritoriji im otežava odbranu", rekao je on.

Na pitanje novinarke pomenutog lista da li misli na Sjedinjene Američke Države, s obzirom na to da je Velika Britanija već ukinula takva ograničenja, Stoltenberg je odgovorio:

"Mislim da ono što vidimo sada iziskuje da se razmisli o ukidanju ograničenja, s obzirom na to kakve borbe se vode na granici Ukrajine i Rusije, posebno u Harkovskoj oblasti. Ukoliko osporite Ukrajini pravo da gađa vojne ciljeve na ruskoj teritoriji, onda otežavate njihovoj odbrani. Radi se o samoodbrani. Ona je legalna i legitimna, i prema UN. I mi pomažemo Ukrajini da ostvari to svoje pravo, koje uključuje i sposobnost da gađaju ciljeve unutar ruske teritorije, kada su to vojne legitimne mete", rekao je on.

Američki zvaničnici su više puta govorili da ne podržavaju niti podstiču udare Kijeva američkim oružjem duboko u Rusiji.

Ukrajinski lider Vladimir Zelenski zatražio je nedavno od zapadnih saveznika da im dopusti korišćenje oružja za gađenje vojnih ciljeva na teritoriji Rusije. Bela kuća tada je na to reagovala negativno, ali je NYT objavio da je američki državni sekretar Entoni Blinken nakon svog zadnjeg boravka u Kijevu "predložio da SAD dopusti ukrajinskim vojnicima upotrebu američkog oružja za napade na vojne ciljeve u Rusiji".

