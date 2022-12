Ni danas nećemo vidjeti Sunce, obavezno ponesite kišobran

U BiH će danas biti slabe kiše, a uveče i snijega u brdsko-planinskim predjelima.

Slaba kiša padaće samo ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne i uveče slaba kiša u većini krajeva, u brdsko-planiskim predjelima slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Maksimalna temperatura vazduha od tri do sedam, na jugu do 13, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

Jutros je u BiH oblačno, a lokalno je registrovana slaba kiša ili rosulja, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Kalinovik i Mrakovica nula, Drinić i Sokolac jedan, Sarajevo i Mrkonjić Grad dva, Tuzla, Gacko, Nevesinje i Ribnik tri, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Zenica, Višegrad, Rudo i Novi Grad četiri, Zvornik pet i Bileća šest, Mostar 10 i Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su mokri i klizavi, a Magla smanjuje vidljivost u dolinama rijeka Une, Sane, Lašve, Bosne, Save i Spreče, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srpske.

Vozačima se zbog magle savjetuje pojačan oprez na putnim pravcim Sarajevo-Tuzla-Orašje, Vitez-Travnik, Donji VakuF-Bugojno i Novi Travnik-Bugojno, dok je poledica moguća u višim krajevima i preko planinskih prevoja.

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u FBiH na magistralnom putu Vitez- Bila /Kremenik/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.

Režim saobraćaj izmijenjen je na dionicama na kojima su u toku radovi.

Radovi se izvode na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Sokolac-Podromanija, Banjaluka-Srpske Toplice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Čelinac-Kotor Varoš, Teslić-Podjezera, Prijedor-Stara Rijeka, Prijedor-Kozarac, u tunelima Čeljigovići na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta i u tunelu Stambolčić na putu Pale-Podgrab, na magistralnom putu kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta.

Izmjene u saobraćaju su i na putevima Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, Srbac-Gornja Vijaka--Razboj, Razboj-Tedin Han i Tedin Han-Teslić, Foča-Goražde u Filipovićima, Jezero-Šipovo, Ukrina-Gornja Vijaka i Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje, kao i na pravcu Laktaši-Srbac.

Deminerski radovi izvode se na putu Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, područje grada Derventa, zbog čega dolazi do povremenih obustava saobraćaja.

Na putnom pravcu Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod kreće se prevoz vangabaritnog tereta, pa se vozačima savjetuje da voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se radovi izvode na putnim pravcima Sarajevo-Vogošća, Doboj-Maglaj, Jajce-Crna Rijeka, Bihać-Bosanski Petrovac /dionici Ripač-Dubovsko/ na dionici auto-puta Zenica sjever-Zenica jug i na putu Jajce-Donji Vakuf u tunelu Skela.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 9.00 do 12.15 časova i od 13.15 do 15.00 časova.

Povremene polučasovne obustave saobraćaja zbog deminiranja od 8.00 do 16.00 časova su na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, dionici Cerik-pijaca "Arizona". Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

