Oblačan i kišovit dan je pred nama, oprezno u saobraćaju

U cijeloj BiH danas će biti oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom.

Uveče i tokom noći kiša će jačati na jugu i zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do deset, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

"Saobraćaj se odvija po vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone.

Gusta magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, a skrećemo pažnju i na moguću poledicu u planinskim predjelima. Vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme", kažu iz AMS RS.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-I 101 Gradiška-Nova Topola i M-I 102 Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su radovi na rekonstrukciji magistralnog puta M-I 111, dionica Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan Polje), zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja i postavljena privremena saobraćajna signalizacija. (Predviđeno je da radovi traju do 31.12.2022. god).

U porodilištima u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je 26 beba, i to po 13 djevojčica i dječaka. U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Doboju šest, u Gradišci, Bijeljini i Trebinju po dvije, u Zvorniku, Nevesinju i Prijedoru po jedna, rečeno je Srni u porodilištima u ovim gradovima.

Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac.Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice autoputa od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M-I 115 Sokolac-Podromanija, na lokalitetu ukrštanja navedenog puta na ukrštanju sa Ulicom Cara Lazara, u mjestu Sokolac, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, sa povremenim kratkotrajnim obustavama. Planirano je da ovi radovi traju do 31.12.2022. godine.

Zbog radova na izgradnji razvodne mreže vodovoda, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu M-I 108 dionica Čelinac-Kotor Varoš i na regionalnom putu R-I 2103 dionica Čelinac-Ukrina (predviđeno je da radovi traju do 23.12.2022.).

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta RII-1502 Prijedor 3-RS/FBiH (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko navedenog puta, tokom eksploatacije rudnika LJubija. (do 31.12.2022.)

Na magistralnom putu MI-108, dionica Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor, saobraćaj će se izvoditi uz izmijenjen režim vožnje. (do 31.12.2022.)

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica S.Ugljevik-Glavičice, u rejonu S. Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Radi izvođenja deminerskih radova, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta RI-3104 Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, na način 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja. (do 23.12.2022.).

Na magistralnom putu MI 105, dionica Rudanka–Doboj 1, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru "Vc" od mosta Rudanka (uključujući most ) do tunela Putnikovo brdo 2. (do 31.12.2022.).

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici mag. puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići (na samoj liniji razgraničenja), odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Produženi su radovi na regionalnim putevima RI-2102, dionica Srbac-Gornja Vijaka1-Gornja Vijaka 2-Razboj, RI-3106 dionica Razboj-Tedin Han i RI-3105, dionica Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, pa vozače molimo da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. (Predviđeno je da radovi traju do 31.12.2022. godine).

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta,na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Na putnom pravcu gr FBiH/RS Stanić Rijeka-gr RS/FBiH Karuše od 29.11.- 30.11.2022. godine kretaće se prevoz vangabaritnog tereta. Vozačima skrećemo pažnju da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

