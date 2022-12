Odložena premijera treće sezone serije "The Mandalorian"

Fanovi koji su sa nestrpljenjem čekali premijeru treće sezone serije The Mandalorian će morati da sačekaju još malo.

Izvor: Star Wars

Nakon nekoliko mjeseci tišine, Disney je konačno otkrio datum premijere treće sezone svoje prve igrane Star Wars serije, The Mandalorian, koja će premijerno biti prikazana 1. marta 2023. godine na Disney+ platformi. Za one koji su se uzdali u tvit iz maja, ovaj datum znači odlaganje premijere, jer je prvobitno najavljeno da novu sezonu možemo očekivati u februaru 2023, ali sumnjamo da će iko biti previše razočaran.

The Mandalorian and Grogu return March 1, only on#DisneyPlus.pic.twitter.com/99K7JiDlbH — Disney+ (@DisneyPlus)December 1, 2022

Prošlo je dosta vremena od finalnih kadrova prethodne sezone, koja je premijerno prikazana u oktobru 2020. Ipak, to nije posljednji put kada smo videli centralne junake, jer su Mandalorijanac i Grogu bili prisutni i u The Book of Boba Fett, seriji koja je prikazivana od decembra 2021. do februara 2022. godine.

Publika je prilično pozitivno prihvatila The Mandalorian seriju nakon svog debitantskog nastupa, što je u suprotnosti sa prijemom novih Star Wars filmova. Do sada, pohvale su stizale na račun nekoliko serija iz ovog univerzuma na kojima su radili različiti timovi. Čini se da su režiser Džon Favro i veteran animiranih Star Wars serija Dejv Filoni uradili bolji posao od reditelja, producenata i pisaca filmova.

Disney želi da snimi igrane serije o nekoliko likova koje smo imali priliku da vidimo u drugoj sezoni The Mandalorian, uključujući Asoku Tano, popularnog lika iz animirane serije Clone Wars. Ipak, nisu svi novi naslovi povezani sa The Mandalorian serijom. Disney je ove godine prikazao mini-seriju Obi-Wan Kenobi, čija radnja se odvijala između Revenge of the Sith i originalnih filmova, a tu je i Andor, čija prva sezona se upravo završila, a kojoj su fanovi dali vrlo pozitivne ocjene.

