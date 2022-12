Narednih dana nestabilne vremenske prilike: Upozorenje na obilne padavine, vjetar i snijeg

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine, vjetar i snijeg u periodu od 9. do 12. decembra.

Kako je navedeno u biletenu, od petka do nedjelje očekuju se jače, na jugu i obilnije padavine. Najviše padavina se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu od 90 do 150 mm, na sjeveru i zapadu od 50 do 80 mm, dok će na istoku količina padavina biti manja.