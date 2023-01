Prvi put u Banjaluci: "Hod časti" povodom Dana Republike Srpske (FOTO/VIDEO)

Povodom Dana Republike Srpske u Banjaluci je organizovan "Hod časti" u kome su između ostalog učestvovali i članovi porodica onih koji su dali živote za Srpsku.

Prvi "Hod časti" koji će, kako je ranije navedeno iz Gradske uprave, postati tradicija u obilježavanju 9. januara, počeo je u 12.00 časova i kretao se od Gradske uprave prema Parku "Petar Kočić" glavnom, Ulicom kralja Petra I Karađorđevića.

U "Hodu časti" učestvovali su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi Udruženja amputiraca “UDAS“, te ostala boračka udruženja koja djeluju na području grada, kao i brojni sportski kolektivi, kulturno-umjetnička društva, pripadnici Komunalne policije, Gradske civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Oni su nosili fotografije svojih najmilijih koji su dali živote za Republiku Srpsku.

Majka poginulog borca Zora Vuković naglasila je da je ovo najtužniji dan za porodice poginulih boraca, ali da su, istovremeno, i ponosni na najmilije koji su živote dali za slobodu naroda.

"Rođendan naše Republike jeste 9. januar i taj datum nikada neće biti promijenjen, što treba da znaju i svjetski moćnici", rekla je Vukovićeva.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković istakao je da ne smiju biti zaboravljeni borci koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, naglasivši da je Dan Republikem 9. januar, njihov dan.

"Društvo ne smije zaboraviti ni njihove porodice, a jedan broj njih je danas bio u `Hodu časti`. Srbi su veliki narod, a Republika Srpska velika i zato se to mora s ponosom izgovarati", rekao je Stanivuković.

U ime porodica poginulih boraca, kćerka poginulog borca Bojana Vuković čestitala je svima Dan Republike Srpske, istakavši da joj je iz rata za slobodu Republike Srpske ostalo nedostajanje – nedostajanje za zauvijek, te je dodala da život nema cijenu, kao ni Republika Srpska.

"Da postoji mjerna jedinica za nedostajanje, tu skalu probilo bi sve ono što ja osjećam, ja Bojana, kćerka poginulog borca, kćerka koja svog oca nije nijednom pogledala, koji me nikada nije uzeo u naručje, niti me nazvao svojim anđelom, srećom, ljubavlju, nije jer je poginuo prije nego što sam se ja rodila, prije nego li sam ugledala svijet, on ga je napustio i otišao na nebo da me odzgo čuva i prati gdje god da sam", poručila je Vukovićeva, rekavši da je u fotografiju na dlanu i ljubav u srcu stala cijelo sjećanje na njenog oca.

"Hod časti" završen je intoniranjem himni Srbije i Republike Srpske. Na Trgu Krajine nastupila je Danica Crnogorčević, Ansambl „Svilen konac“ i SPD Jedinstvo.

