Snažno nevrijeme na Sokocu: Nema struje, putevi jedva prohodni

Snježni nanosi u selima Bare, Vrhovine, Zgona i Poratak dostižu skoro dva metra

Izvor: Dobrila Abazović, Srna

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izrazio je nadu da će u popodnevnim časovima svi lokalni putevi na području ove opštine biti očišćeni i otklonjeni kvarovi na dva dalekovoda zbog kojih je jutros više sela u mjesnim zajednicama Kaljina, Knežina i Bjelosavljevići ostalo bez struje.

Bjelica je rekao je da se na lokalnim putevima saobraćaj odvija otežano, pa je na teren jutros upućeno više od 15 mašina za čišćenje snijega, da bi se obezbijedila prohodnost i omogućio pristup radnicima elektrodistribucije da otklone kvarove na dva dalekovoda.

On je naveo da je juče i danas veći snijeg pao na šumovitim predjelima i u selima mjesnih zajednica Sokolovići, Bare, Knežina i Bjelosavljevići, te da je Zimska služba angažovala dodatnu mehanizaciju, jer vjetar neprestalno nanosi snijeg i na očišćene pravce.

Bjelica je dodao da snježni nanosi u selima Bare, Vrhovine, Zgona i Poratak dostižu skoro dva metra, te da će na tom području danas raditi tri mašine za čišćenje.

On je istakao da se u gradskom naselju Sokolac saobraćajnice i ulice čiste prema utvrđenim prioritetima, a na selima do porodičnih kuća lica kojima je potrebna medicinska pomoć i pacijenata koji sutra odlaze na dijalizu, te do otkupnih stanica za mlijeko od poljoprivrednika.

"Nadam se da će u popodnevnim časovima svi lokalni putevi biti očišćeni i otklonjeni kvarovi na dva dalekovoda zbog kojih je jutros sela na dijelu mjesnih zajednica Kaljina, Knežina i Bjelosavljevići ostala bez struje", naveo je načelnik opštine Sokolac.

On je rekao da je snabdijevanje potrošača vodom i životnim namirnicama uredno, kao i pružanje zdravstvenih usluga, tako da se život u ovoj lokalnoj zajednici odvija bez većih proteškoća, iako je snježno nevrijeme traje već dva dana.

