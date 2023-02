Godišnjica stradanja Srba u Drakuliću: 81 godina od ustaškog zločina koji i danas izaziva jezu

Polaganjem vijenaca kod Spomen-kosturnice u Drakuliću obilježena je 81. godišnjica od stradanja Srba u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

U Drakuliću je služen pomen za 2.315 Srba, među kojim 551 dijete, koje su prije 81 godinu na monstruozan način, bez ispaljenog metka, ubile ustaše u tom mjestu, kao i u naseljima Šargovac, Motike i rudniku Rakovac.

Polaganju vijenaca i cvijeća prisustvovali su najviši predstavnici Srpske, kao i predstavnici grada Banjaluka, a u ime predstavnika Srbije vijence je položio generalni konzul Srbije, kao i poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, te predstavnici Pralamentarne Skupštine BiH i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, i ostali.

Prije polaganja vijenaca služena je liturgija u Spomen-hramu Svetog velikomučenika Georgija u Drakuliću.

Lepa Todorinović je rekla da je njen svekar Milan preživio igrom slučaja.

Prema njenim riječima svekar je našao ćerkicu koja je bila na samrti te izdahnula na njegovim rukama.

Navela je još jedan jedan monstruozan zločin kada su u buretu našli dječaka koji se krio te su mu na najsvirepiji način oduzeli život.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da ovo obilježavanje potrebno podići na veći nivo, jer je ovo simbol jednog stradanja, a kako su to ustaše same priznale da je to bio najveći zločin u jednom danu.

"Ljudi su ovdje pobijeni hladnim oružjem, bez ijednog metka, zato svake godine na ovom mjestu moramo moramo iznova da se zavjetujemo Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da se danas prisjećamo svih nevino stradalih žrtva, a kako kaže ono što se desilo je jedan od najstravičnijih zločina u istoriji ne samo "našeg naroda, nego svijeta".

"Svaki ovaj spomenik je garant našeg opstanka i postojanja na ovim prostorima, on predstavlja našu tešku borbu za opstanak i slobodu, kao i za našu budućnost", rekao je Stanivuković.

(MONDO/Agencije)