Nigdje bez kišobrana: Danas kiša, susnježica i snijeg, oprezno na putevima zbog odrona i srušenih stabala

Danas će u nižim predjelima BiH padati kiša i susnježica, a u višim snijeg uz manji porast snježnog pokrivača.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ujutru i prije podne biće oblačno, na jugu će početi kiša, na krajnjem zapadu snijeg, a u ostalim predjelima biće suvo.

Sredinom dana i tokom popodneva padavine će jačati i širiće se od juga i zapada ka sjeveru i istoku.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od tri stepena Celzijusova na zapadu do osam stepeni na istoku, na jugu do 14, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Hercegovini tokom dana umjeren do jak južnih smjerova.

Jutros je oblačno, lokalno pada slab snijeg na području Krajine i centralnih krajeva, a u Hercegovini kiša, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Izvor: Anadolija/Amar Mehić

Saobraćaj se na većini puteva odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a iz Auto-moto saveza Srpske vozače upozoravaju na ugažen snijeg i poledicu u višim planinskim predjelima.

Iz AMS-a vozače upozoravaju na smanjenu vidljivost zbog magle posebno na području Kneževa i Foče.

U višim planinskim predjelima poseban oprez je potreban na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Turbe i Kotor Varoš-Kneževo, Vlasenica-Han Pijesak, preko Han Pogleda, Trnovo-Foča /Rogoj/, Gacko-Tjentište /Čemerno/ i Pale-Jahorina, kao i šire područje Romanije.

Regionalni put Klanci-Ulog, preko prevoja Morine je zbog snježnih smetova neprohodan.

Učestali su i odroni, a može biti i srušenih stabala, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Rođeno 19 beba U porodilištima u RS u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, i to 13 djevojčica i šest dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci, njih devet, u Doboju i Prijedoru po tri, Bijeljini dvije, Trebinju i Zvorniku po jedna. Poroda nije bilo u Istočnom Sarajevu, Gradišci, Foči i Nevesinju.

Zbog izvođenja radova biće izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba.

Radi uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Doboj-Prnjavor-Srbac, dionica Srbac-Gornja Vijaka jedan, u Ulici Vlade Vinčića, dolaziće do privremene obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova, sve do 2. aprila.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", a biće izmjenjen saobraćaj i zbog radova u tunelu "Čeljigovići", na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su i radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, gdje takođe ima izmjena u režimu odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, do kraja godine.

Iz AMS-a navode da je zbog opasnosti od pojave klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE "Ugljevik".

Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prekaz Hum /Šćepan Polje/ putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

U Banjaluci će dolaziti do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici kralja Alekasnadra Prvog Karađorđevića, na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama, zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, kao i izmjene režima saobraćaja u Ulici kralja Aleksandra Prvog Krađorđevića na dijelu od garaža "Pavlović tursa" do raskrsnice sa LJevčanskom ulicom, do 6. maja od 8.00 do 17.00 časova.

U FBiH na dionici Posušje-Jablanica /Blidinje/ zabranjeno je kretanje za teretna vozila.

Jak vjetar formira snježne nanose na putevima Priluka-Glamoč /Koričina/ i Livno-Šuica /Borova Glava/.

Na pojedinim dionicama u višim predjelima mjestimično ima ugaženog snijega, a izdvajeni su putevi Vlasenica-Han Pijesak /Han Pogled/, Turbe-Karanovac, Ripač-Bosanski Petrovac-Ključ.

Na magistralnom putu Srbljani-Bosanska Krupa usljed težine snijega, došlo je do rušenja više stabala na put, što ugrožava bezbjedno saobraćanje na ovoj dionici.

Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i vrše uklanjanje obrušenih stabala, a postavljena je i privremena signalizacija. Preporučuje se vozačima da koriste alternativne pravce.

Na dionicama Tomislavgrad-Šuica-Kupres i Livno-Šuica-Kupres obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Na graničnim prelazima BiH juztos nema dužih zadržavanja.

(Srna)