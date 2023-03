Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za proljeće ove godine, tačnije za period od 1. marta do 31. maja.

Izvor: Envato

Kako je rečeno, prema dostupnim prognostičkim materijalima i ovo proljeće na prostoru Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude toplije u odnosu na prosječnu proljetnu temperaturu zraka za period 1981.- 2010. godine. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena i kreće se do 60 posto, prenosi Klix.

"Izgledno je da bi sva tri mjeseca mogla biti toplija u odnosu na referentni niz. Pozitivna odstupanja u sjevernim i djelimično u centralnim područjima bit će nešto izraženija u odnosu na jug zemlje. Najveće pozitivno odstupanje temperature očekuje se u maju", stoji u analizi.

Proljeće 2023. godine, u poređenju sa istim razdobljem prošle godine, trebalo bi biti nešto toplije.

"Prodori hladnih zračnih masa sa sjevera kontinenta koji će oboriti temperaturu zraka ispod prosječnih vrijednosti mogući su tokom čitavog posmatranog perioda, a pojava mraza do treće dekade aprila. Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka & 0,0 °C) u Bosni tokom proljeća 2023. je do 20, a na području južne Hercegovine do 4 mrazna dana", navodi se.

Vidi opis Dugoročna proljećna prognoza vremena: Malo toplije nego lani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 16 / 16

Ukupna sezonska suma padavina prema istim prognostičkim materijalima trebala bi biti na širem području BiH nešto niža u odnosu na višegodišnji prosjek. Iznadprosječne sume padavina prognoziraju se u sjeveroistočnim područjima.

"Raspored padavina bit će neujednačen, a najviše padavina prognozira se sredinom proljetnog perioda. Očekivane ukupne količine padavina trebale bi biti približno jednake u odnosu na proljeće 2022. godine. Dostupni prognostički materijali za područje Bosne i Hercegovine, po pitanju padavina, predviđaju umjerenu (oko 40 posto) vjerovatnoću ostvarenja prognoze", ističu u prognozi.

Pojava snijega je izgledna, ali periode padanja snijega u ovom tipu prognoze nije moguće prognozirati.

"Napominjemo da je prognoza padavina na duži vremenski period složenija i sa manjom vjerovatnoćom za uspješnost u odnosu na prognozu temperature", zaključuju iz FHMZ-a.