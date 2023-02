Astrolog otkriva dešavanja za 2023. - dobro pazite na jedno! "Saturna svi zovu mučitelj, a ja ga zovem učitelj"

Astrolog Jelena Đokić otkrila je šta možemo da očekujemo od proljeća i ljeta u 2023. godini.

Izvor: K1 Televizija/Printcsreen

Mjesečni horoskop za mart 2023. godine donosi brojna dešavanja horoskopskim znacima, ali ovo je i mjesec kada nas čekaju dva važna događaja u astrologiji.

Saturn prelazi iz Vodolije u Ribe, a Pluton nakon 15 godina prelazi iz Jarca u Vodoliju. Astrolog Jelena Đokić gostovala je na K1 televiziji i tom prilikom otkrila kome će proljeće pasti teško, a kome ljeto donosi iznenađenja.

"Ispratili smo period u kom je Venera bila u znaku Riba i svi smo bili pomalo na sedmom nebu. Bila je idealizacija partnera, a sad je Venera ušla u znak Ovna i sad čekamo konkretizaciju. Ono što smo sanjali, vrijeme je da realizujemo. Datum koji je veoma značajan je 7. mart, jer poslije dvije i po godine Saturn menja znak. To se ne dešava tako često. Sa određenim prekidima, ostaće do 14. februara 2026. godine. On u prosjeku u jednom znaku bude između dvije i po i tri po godine", rekla je Jelena.

Kako je objasnila, mnogi se plaše ove planete.

"Saturna svi zovu mučitelj, a ja ga zovem učitelj jer nije tako loš. On dođe da nas nauči lekciju, ali oni koji nisu spremni da je savladaju, nazivaju ga mučiteljem. Prosječni život čoveka ima tri Saturnova povratka. Prvi se dešava između 27. i 30 godine. Većina nas u tom periodu preuzima odgovornost, stižu unapređenja, mnogi se odlučuju da zasnuju porodicu. Kažu da ko zakasni tad, ima drugu šansu. Saturn je tu da preispita odluke koje smo donijeli. Ja ga lično ne doživljavam kao tešku planetu, iako se svi uhvate za termin da je to 'planeta karme'. Meni je Saturn uglavnom donosio lekcije koje su meni bile značajne jer nikada više ne bih pravila istu grešku", objasnila je Jelena.

Ovaj period biće najviše izazovan za četiri znaka horoskopa.

"Saturn u Ribama znači da će biti izazovniji period za Ribe. Ribe mogu da budu malo umornije, naročito one koje su rođene u prvoj dekadi. Saturn hoće da donese umor i majskim Blizancima, zatim onim Devicama koje su rođene krajem avgusta i Strelčevima koji su rođeni krajem novembra. Nemojte ništa siliti kad ne ide. Odmorite koliko možete, ispitajte kog tereta treba da se oslobodite. Dame koje su u izazovnim partnerskim odnosima, mogu da očekuju teže situacije po pitanju odnosa sa muževima. To može da donese teskobu", rekla je Jelena i dodala:

"Ovo je period koji treba da nam pomogne da osluškujemo intuiciju. Takođe, treba da se zapitamo šta su naše ego granice, da ne pređemo liniju, jer to može da bude teško za one koje su na vlasti, za one koji donose važne odluke. Ljudi kod astrologa uglavnom dolaze zbog ljubavi. Po pitanju ljubavi za ovu godinu važna je retrogradna Venera. Umije da donese stare ljubavi. Tokom ljeta imaćemo tranzit retrogradne Venere u znaku Lava i tada očekujte da vas kontaktiraju bivši. Ovo ljeto može da bude prilično naklonjeno vatrenim i vazdušnim znacima", objasnila je Jelena.

Na jednu stvar svi treba da obratimo pažnju, napomenula je.

"Saturn u Ribama može da nam pomogne da saznamo šta pritiska našu dušu i šta je ono što nama ne prija. Interesantno je da vatreni znaci definitivno imaju naklonost na ljeto. Ovo proljeće je bombastično, počinje vladavina Ovna, nova astrološka godina i kreće sve od početka. Vrlo brzo Pluton menja znak i 16. maja Jupiter ulazi u znak Bika. Biće ozbiljno buđenje, važno je da u fokusu imamo mentalno zdravlje. Trebaće nam bust oko toga", rekla je Jelena Đokić.

