NEDJELJNI HOROSKOP: Ovan do četvrtka donosi odluku, Lav pravi iskorak, Škorpiju čeka ljubavna transformacija

Pročitajte nedeljni horoskop za period od 13. do 19. februara 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/sarayut_sy

Pročitajte nedjeljni horoskop od 13. do 19. februara 2023. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedeljni horoskop od 13. do 19. februara 2023. godine savjetuje Ovnovima da se pričuvaju "zlih jezika" na poslu. Merkur u konjunkciji sa Plutonom nalazi se u polju vaše karijere, do četvrtka ćete doneti važnu poslovnu odluku, možda ćete ponovo pokrenuti projekat koji je započet u prošloj godini. Ove nedjelje je moguće da ćete se sporečkati sa partnerom jer mu ne posvećujete dovoljno pažnje. Od srijede okrećete novi list, ako ste planirali da idete na dijetu, sredina nedelje je pravi trenutak. Najbolji dani biće vam srijeda i četvrtak.

BIK

Dobra nedjelja za Bikove! Velika je vjerovatnoća da će vam neka velika kompanija ponuditi posao ili neki projekat vezano za inostranstvo. Osjećate da vas cene i to vam daje prednost da pregovarate za bolju platu. Partner će riješiti važan problem vezano za važna dokumenta. Napetost u vezi popušta, očekujte proslavu krajem nedelje. Budite pažljivi kako se ljudi oko vas osjećaju, ako ste nezadovoljni odnosima, to će uticati na vaš imunitet. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

BLIZANCI

Venera je u vašem polju karijere i kreće se ka konjunkciji sa Neptunom. Možda će vam vrlo brzo biti ponuđen novi posao na daljinu, nešto vezano za rad onlajn ili u inostranstvu. Krajem sedmice bavićete se nekim poslom koji ste zapostavili. Moguća je prodaja, kupovina ili možda veliki novčani dobitak, kredit. Odnosi u vezi su pomalo čudni. I vi i partner prećutkujete stvari koje vam smetaju, očekujete da se riješe same od sebe. Ove nedelje biste mogli da se iznenada rešite neke loše navike, počnete da se bavite sportom. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

RAK

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. februara 2023. godine kaže da ove nedjelje možete da potpišete važan dokument o zapošljavanju ili da dobijete ponudu za službeno putovanje. Takođe, osoba na visokoj poziciji bi mogla da vam pomogne da napredujete u karijeri. Čini se da ove nedjelje stalno dobijate pozitivne znakove od Univerzuma. Partner vas obožava, možda će vam darovati nešto lijepo. Pun mjesec u polju ishrane vjerovatno će vam pomoći da skupite snagu i krenete na dijetu. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

LAV

Ove nedjelje ćete napraviti veliki iskorak - Pluton i Merkur su u konjunkciji u polju karijere. To znači da vam može biti ponuđena bolja pozicija, da oprihvatite unapređenje ili da o poslu pregovarte sa nekim uticajnim. Ove sedmice u vašem polju partnerskih odnosa planete prave haos - morate više pažnje da posvetite voljenoj osobi i djeci. Poboljšaćete odnose. Vrijeme je da slobodni Lavovi počnu da se zabavljaju - izlazite više, budite aktivniji na mrežama. Donosite važnu odluku da se više starate o svom zdravlju i odrićete se nekih loših navika. Osjetićete promjene. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

DJEVICA

Pregršt obaveza nateraće vas da budete posebno fokusirani ove nedjelje. U petak može doći do dobrih promjena u polju finansija. Moguća je nagrada ili povišica zbog dobro obavljenog posla. Ove nedelje ćete biti emotivniji nego inače, posebno u prvom dijelu sedmice. Zato zamolite partnera za pomoć. Pluton i Merkur su u konjunkciji u vašem sektoru djece i ljubavi, moguće je da će vas dijete obradovati ili ćete doneti neku odluku o braku. Riješićete se tereta koji "vučete" od decembra prošle godine. Potrebno je da se više krećete. Najbolji dani biće četvrtak i nedjelja.

VAGA

Ako sarađujete sa ženama, moguće je da ćete započeti neki projekat koji će se ispostaviti kao veoma unosan. Plodovi rada vidjeće se u martu. Ove nedjelje vašu porodicu će obradovati neke promjene vezano za nekretnine. Možda ćete uložiti novac i kupiti stan za sebe ili rođake. Odnosi sa voljenom osobom će biti posebno nabijeni emocijama do kraja nedjelje - biće vam potrebno više pažnje i brige. Budite što je moguće revnosniji ako uzimate redovnu terapiju za neko hronično oboljenje. Od utorka do četvrtka može doći do poremećaja sna. Najbolji dani biće ponedjeljak i petak.

ŠKORPIJA

Oko vas se pojavio novi tim ljudi koji će vam otvoriti sjajne mogućnosti za napredovanje u karijeri. Budite strpljivi, rezultati će se vidjeti u prvim danima marta. Krajem nedjelje, vi i vaš partner ćete doživjeti veliku transformaciju u vezi, krenuli ste naprijed i ništa ne može da vas zaustavi. Mogući su preseljenje, podizanje kredita, kupovina automobila.Vi ćete biti inicijator, otvarićete vrata promjenama. Ako ste dugo čekali da se zaljubite, onda biste na putovanju mogli da upoznate nekog važnog za vašu budućnost. Potrebno je da budete više fizički aktivni. Najbolji dani biće subota i nedjelja.

STRIJELAC

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. februara 2023. godine kaže da ćete ove nedjelje imati veliki napredak u karijeri - stižu vijesti od nadređenih o povećanju plate, prelasku u inostranstvo ili početku rada na novom projektu. Vjerovatno ćete dobiti veliki iznos za projekat. U martu ćete konačno završiti sve probleme u karijeri. Sa partnerom ulažete novac u sređivanje doma. Slobodni Strijelčevi produbljuju odnos sa osobom koju su nedavno upoznali. Nebičan ste spoj, ali funkcionišete. Unosite više vitamina. Najbolji dani biće četvrtak i subota.

JARAC

Vaša planeta Saturn je u pozitivnom aspektu i prema Marsu i prema Mesecu do kraja nedjelje. To znači da vas čeka napredak u karijeri! Pojaviće se neko ko će biti vaš saveznik i ko će vam pomoći da se istaknete. Očekuje vas i napredak u vezi: preseljenje kod voljene osobe, potpisivanje nekih važnih dokumenata koji su bitni za oboje, možda kupovina karata za putovanje u inostranstvo. Vrijeme je da popravite zdravstveno stanje i promijenite ishranu. Pozitivne promene ćete osjetiti vrlo brzo, samo nemojte da odustajete. Najbolji dani biće ponedjeljak i četvrtak.

VODOLIJA

Ove nedjelje je moguće da će vam biti ponuđen posao na nekom projektu u inostranstvu ili vezano za onlajn rad. Osim toga, do kraja sedmice biste mogli da dobijete novac koji ste zaradili na nekom prethodnom projektu. Ove pare će vam pomoći da ostvarite neke planove vezano za porodicu i partnera. Nedjelja počinje punim mjesecom u polju partnerskih odnosa. Nemojte da se čudite ako vas partner zaprosi ili vi njemu predložite brak. Zdravstveno bez većih promjena, ali preporuka zvijezda je da više spavate. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. februara 2023. godine kaže da se Pluton i Merkur povezuju u vašem polju kolektiva. Možda ćete oformiti dobre saveze na poslu ili se uvezati sa ljudima iz inostranstva sa kojima će saradnja biti savršena. Ova situacija je donekle povezana sa nekim promjenama koje su se desile u decembru 2022. Ljubavna situacija burna - svađe, pa kompromisi sa partnerom. Moraćete da popustite, realniji je u pogledu vaše budućnosti. Ako ste na dijeti, sjajna nedjelja. Bićete zadovoljni kojom brzinom mršavite. Najbolji dani biće utorak i subota.

