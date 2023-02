Kontrola je njihova: Znaci horoskopa kojima ne možete da MANIPULIŠETE

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa je nemoguće manipulisati.

Izvor: Shutterstock/Marko Aliaksandr

Manipulacija podrazumijeva kontrolu, ubjeđivanje šta je najbolje za vas i strogo upućivanje na određene obrasce ponašanja. Nije tajna da pojedini teško mogu da je prepoznaju. Ona može da bude nevjerovatno iscrpljujuća, jer dovodi do osjećaja krivice, sramote ili smanjenog samopouzdanja.

Ipak, postoje horoskopski znaci koji će je uvijek prepoznati i nikada neće dozvoliti da budu žrtva manipulacije. Važe za ljude sa najjačom mentalnom snagom, uvijek drže sve pod kontrolom i uvijek su pet koraka ispred ostalih. Najviše uživaju kada manipulatora puste da misli da radi svoje, a zapravo je on njihova žrtva. Evo u kojim znacima se načešće rađaju:

ŠKORPIJA

Škorpija zauzima glavno mjesto na ovoj listi. One su i same majstori manipulacije, zato niko ne može "njihove" trikove da primijeni na njima. Škorpije su rođene sa šestim čulom za igrice i odlične su u postavljanju granica. Škorpiju rijetko ko uspije da slaže, odlična je u psihologiji i prepoznavanju manipulativnog ponašanja. Ako neko manipulatora obožava da "nauči ponašanju", budite sigurni da su to ljudi rođeni u ovom znaku.

BIK

Pokušavajte koliko hoćete da ga nagovorite da nešto uradi. Ako on to ne želi, nema vajde. Ljudi rođeni u znaku Bika su takođe mentalno jaki i nemaju problem da otvoreno kažu šta im ne odgovara. Ne vole manipulatore i dok mnogi mogu da popuste pod pritiskom okoline, Bik će radije i uvijek živjeti po svom. Ne igrajte se sa Bikom, jer možete postati žrtva njegove manipulacije, a da ni ne znate.

JARAC

Bilo kakav oblik manipulacije ne prolazi kod Jarca. Oni mogu da se suprotstave bilo kome - ne brane samo sebe, već i ostale. Ljudi rođeni u znaku Jarca su hrabri i odani i svako ko makar jednog poznaje, izbjegava sukobe sa njim. Jedini način da naterate Jarca da nešto uradi, jeste da mu otvoreno i direktno kažete šta želite i nadate se da je to i u njegovom interesu.

(MONDO)