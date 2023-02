KAD SE ONI POSVAĐAJU SA PARTNEROM, SKLANJAJTE SE: Ovi znaci horoskopa prave NAJVEĆU DRAMU

Astrologija otkriva znake horoskopa koji prave najveće ljubavne scene.

Njihove emocije su intenzivne, toliko da su u stanju da zaborave gde se nalaze. Koliko god da vole partnera, mogu lako da osjete nevjerovatan nalet mržnje i spremni su da naprave najveću scenu ikada. Horoskop otkriva u kojim znacima se najčešće rađaju takvi ljudi i savjetuje da se klonite ako primijetite da situacija kreće po zlu:

OVAN

Ovnovi su često u vezama u kojima se smjenjuju ljubav i mržnja. Često izaberu partnere koji im ograničavaju slobodu i ne razumiju njihove potrebe, što u jednom trenutku mora da eskalira neprijatnom situacijom. Žele da budu sa nekim ko ima visoko samopouzdanje, ali ako primijete da nešto ne ide kako treba, stvoriće nezaboravnu dramu.

BIK

Bikovi su poznati po odanosti. Privlače ih slični ljudi, oni koji su razumni, ali kada se potrebe i želje razlikuju, dolazi do sukoba. Partneri im obično pružaju sigurnost koju žele, ali sa druge strane ne umiju da poštuju njihovu želju za luksuznim životom. To dovodi do tenzije i Bikovi su tada obično spremni da se posvađaju žestoko.

ŠKORPIJA

Škorpije su poznate po tome da su abnormalno privlačne i strastvene, a privlače ih slični ljudi - oni sa jakim karakterom. Škorpija ne trpi partnera koji ne razumije njenu želju za samoćom onda kada ona to želi i kada ne razumije dubinu njenih osjećanja. Tada se smjenjuju ljubav i mržnja i ako je neko spreman da napravi scenu na javnom mjestu, budite sigurni da je to Škorpija.

