Probio zvučni zid, letio do granice Svemira: Istorijski let prvog hipersoničnog aviona

Izvor: YouTube / Dawn Aerospace

Prvi civilni avion sposoban da leti brže od zvuka, još od "penzionisanja" legendarnog Concorde-a 2003. godine, izveo je na Novom Zelandu svoj prvi let. Letelica na raketni pogon Mk-II Aurora, kompanije Dawn Aerospace, letjela je na visini od 20 kilometara, letjela maksimalnom brzinom veću od 1,05 Mach-a i uspjela da probije zvučni zid.

Let brzinom dva puta većom od prosečnih savremenih komercijalnih putničkih aviona, izveden je nakon polijetanja sa aerodroma u podnožju najviše novozelandske planine Kuk (poznate i kao Aoraki). Avion je ubrzo uspio da dostigne maksimalnu visinu od 22.860 metara.

Ovaj probni let predstavlja prvi veliki korak ka novoj eri operativnih civilnih letjelica sposobnih za putničke letove hipersoničnim brzinama i istovremeni "izlet" u Svemir. Njegov uspjeh kompanija Dawn Aerospace ističe kao početak uspostavljanja nove ere aviona na raketni pogon, odnosno nove klase letjelica ultravisokih performansi.

A kako je sa piste, odnosno sa tla Zemlje, do visine od 20 kilometara uspela da stigne za nevjerovatnih 118,6 sekundi, Aurora je postavila i svetski rekord kao prvi avion koji se za tako kratko vrijeme popeo na tu visinu.

Ova nevjerovatno brza letjelica je taj uspeh postigla ostvarivši ga za čak 4,2 sekunde kraće vrijeme od prethodnog rekordera, koga je još od 1975. godine držao posebno modifikovani vojni avion lovac F-15 Streak Eagle.

Ipak, za razliku od velikog Concorde-a, Mk-II Aurora je još uvijek relativno mala bespilotna letelica konstruisana sa idejom da će jednoga dana moći, i to dva puta dnevno, brzinom od 3,5 Mach-a, da leti i do visine od 100 kilometara, odnosno same do ivice Svemira.

Mk-II Aurora – Prvi let aviona na raketni pogon Izvor: YouTube / Dawn Aerospace

Odnos sile potiska i težine Aurora je, zahvaljujući "čistom" raketnom pogonu koji je pokreće, čak 20 puta veći nego kod konvencionalnih mlaznih avionskih motora, prenosi ViDi. Ovaj pogon, pritom, nije isključivo ograničen samo na rad u atmosferi.

Njegove karakteristike čine ga idealnom test platformom za ispitivanje različitih fizičkih i atmosferskih pojava, posmatranja Zemlje i testiranje ponašanja letjelice pri velikim (nadzvučnim) brzinama.

Dalji planovi za razvoj velikog aviona na raketni pogon, koji bi za relativno kratko vrijeme mogao da prevozi putnike na interkontinentalnim destinacijama, za sada nisu poznati.