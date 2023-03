Nigdje bez kišobrana: Danas slaba kiša, snijeg u brdsko-planinskim područjima

U BiH prije podne i tokom dana slaba kiša će nastaviti da pada na jugu i zahvatiće Sarajevsko-romanijsku regiju i Gornje Podrinje, a slab snijeg će padati u brdsko-planinskim predjelima.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U ostalim krajevima biće preteženo suvo, a slaba kiša je moguća još samo ponegdje na sjeveru tokom popodneva.

Uveče se očekuje prestanak padavina.

Dnevna temperatura vazduha iznosiće od tri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od nula, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab i promjenljiv.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je oblačno sa kišom u Hercegovini, po kotlinama ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, uz smanjenu vidljivost zbog magle po kotlinama, a iz Auto-moto saveza Srpske upozoravaju vozače i na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, posebno na području Kneževa.

Vidljivost zbog magle po kotlinama smanjena je najviše na području Mrkonjić Grada, Prijedora, Doboja, Zvornika i Istočnog Sarajeva.

U višim planinskim predjelima i preko prevoja, iz AMS-a skrećeu pažnju na mjestimično ugažen ili raskvašen snijeg na kolovozu, te na moguću poledicu.

Radi izvođenja minerskih radova danas će biti privremena obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta na kamenolomu "Han Derventa" u opštini Pale od 11.00 do 13.00 časova, u trajanju 10 minuta u jednom intervalu.

Saobraćaj se zbog aktiviranih klizišta na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radi uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Doboj-Prnjavor-Srbac, dionica Srbac-Gornja Vijaka jedan, u Ulici Vlade Vinčića, doći će do privremene obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova. sve do 2. aprila.

Zbog izvođenja radova biće izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba u tunelu Čemerno.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina dolaziće do izmjene u režimu saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", a biće izmjenjen saobraćaj i zbog radova u tunelu "Čeljigovići", na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su i radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, gdje takođe ima izmjena u režimu odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, do kraja godine.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, zbog aktiviranog klizišta odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prekaz Hum /Šćepan Polje/ putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika, zabranjen saobraćaj za sva vozila zbog opasnosti od pojave klizišta, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding" u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE "Ugljevik".

Na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

U Banjaluci će dolaziti do obustave saobraćaja za sva vozila u Ulici kralja Alekasnadra Prvog Karađorđevića, na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama, zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, kao i izmjene režima saobraćaja u Ulici kralja Aleksandra Prvog Krađorđevića na dijelu od garaža "Pavlović tursa" do raskrsnice sa LJevčanskom ulicom, do 6. maja od 8.00 do 17.00 časova.

Na putevima u FBiH saobraćaj se odvija po pretežno mokrom kolovozu, a upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle, na pojedinim dionicama i do 50 metara.

Posebna pažna je potrebna na putevima Priluka-Glamoč-Mlinište, Livno-Kazanci, Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ i Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, kao i šire područje Sarajeva, Visokog i Bugojna.

Na dionici Posušje-Jablanica /Blidinje/ obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Na pojedinim dionicama u višim predjelima ima raskvašenog snijega na kolovozu, ali ne utiče bitnije na odvijanje saobraćaja.

Učestali su i odroni na brojnim dionicama, a osim odrona može biti i granja, te srušenih stabala.

Posebno na magistralnom putu Srbljani–Bosanska Krupa gdje je usljed težine snijega došlo do rušenja više stabala, što ugrožava bezbjedno saobraćanje. Postavljena je privremena signalizacija, a preporučuje se vozačima da koriste alternativne pravce.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja.