Zenički rudari ne odustaju od štrajka: Najavili BLOKADU SAOBRAĆAJA (VIDEO)

Zenički rudari krenuli su prema magistralnom putu M-17 gdje će, kako su najavili, blokirati saobraćaj i ostati dok ne bude deblokiran račun Rudnika mrkog uglja "Zenica", zbog čega im nisu isplaćeni plata i topli obrok za februar.

Rudari su, nakon neprospavane noći, jutros dali još jedan rok Gradskoj upravi Zenica da sa "Elektroprivredom BiH" i Upravom Rudnika mrkog uglja "Zenica" riješi blokadu računa, a budući da se to nije dogodilo do 10.00 časova odlučili su da krenu ka magistralnom putu, gdje će ostati do deblokade računa, prenose federalni mediji.