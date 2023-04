Prognoza do srijede: Toplije nego prethodnih dana, ali uz mnogo oblaka

U cijeloj BiH danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu zemlje povremeno će padati slaba kiša ili lokalni pljusak.

Izvor: Dušan Volaš

Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od sedam do 12, na jugu do 16 stepeni.

Prema prognozama Federalnoghidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u Bosni pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini jutro pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Kiša se očekuje poslijepodne i tokom noći. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom. Poslijepodne postepeni prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren, na momente pojačan, a u ostatku zemlje slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni.

U utorak ujutro u većem dijelu zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim satima kiša se očekuje u većem dijelu zemlje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U srijedu uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 12 do 17, na jugu do 20.

Saobraćaj odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, a zbog niske jutarnje temperature mogući su nailasci na poledicu u višim predjelima i preko prevoja.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju i na moguće odrone na dionicama u usjecima i vozačima savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Dio Banjaluke danas zatvoren za saobraćaj

U vremenu od 8.00 do 17.00 časova, doći do obustave saobraćaj za sva vozila u Ulici kralja Petra II, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice sa Ulicom XIV srednjobosanske brigade zbog asfaltiranja pomenute ulice.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra II, izvršiće se preusmjeravanje autobusa iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Mladena Stojanovića i dalje postojećom trasom, u povratku obrnutim redoslijedom.

Za vrijeme izvođenja radova biće omogućen pješački saobraćaj.

(MONDO)