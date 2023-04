Svi po malo i svi srećni: Mlada Banjalučanka želi da obraduje maturantkinje

Studentkinja novinarstva iz Banjaluke Anastasija Gavrilović, koja se iz hobija bavi šminkanjem i manikirom, za MONDO kaže da želi da pomogne nekome i pokrene druge da čine nešto slično.

Izvor: Ustupljena fotografija

"Kada bi svako od nas podario samo onoliko koliko može onima kojima je potrebna pomoć, definitivno bi svi bili mnogo srećniji. Vpđena time, želim da usrećim nekoliko mladih ljudi i motivišem druge da učine isto", kaže Anastasija za MONDO.

Ova mlada djevojka nudi beslatne usluge šminkanja za tri maturantkinje i besplatno sređivanje noktiju za još tri. Voljela bi, kaže, da to budu mlade djevojke koje možda ne mogu da priušte ove tretmane, a željele bi da zablistaju na maturskoj večeri.

Anastasija se nalazi u Banjaluci, a ukoliko znate nekog ko bi se obradovao njenom poklonu, možete je kontaktirati putem Instagram profila @nails.byanastasija ili @anastasija.gavrilovic.

"Manikir i šminkanje su mi hobiji, pored fakulteta. Još od vrtića, pa kroz cijelu osnovnu školu uvijek sam se trudila da pomažem i organizovala sam razne akcije ili sam pomagala na način koji sam mogla. Ubrzo će mature i osnovnih i srednjih škola i dobro znamo koliko djevojčice ili djevojke vole da se sređuju. Isto tako, znam da ima onih koji nisu u mogućnosti da sebi to priušte, tako da sam voljna pomoći. Poklanjam nokte, šminku i nekoliko haljina. Možda moj doprinos nije ogroman, ali ako bi svako ko se bavi ovim poslom poklonio bar jednoj djevojci nešto od toga, mislim da bismo uspjeli usrećiti ogroman broj, ako ne i sve one djevojčice koje ne mogu sebi to da priušte", kaže Anastasija.

(MONDO)