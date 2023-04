Prognoza: Toplije nego prethodnih dana, uveče naoblačenje

U BiH danas će biti toplije nego prethodnih dana uz sunčane periode i postepeno naoblačenje sa zapada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče i tokom noći biće oblačno uz slabu kišu ponegdje na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar.

U većini krajeva jutros je oblačno, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura biće od 14 na istoku do 20 na zapadu, u višim predjelima na istoku od pet stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, u istočnim dijelovima Srpske kolovozi su mokri i klizavi, a u višim predjelima i u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost, te iz Auto-moto saveza Srpske /AMS/ vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju na putu.

Radi uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Doboj-Prnjavor-Srbac, dionica Srbac-Gornja Vijaka jedan, u Ulici Vlade Vinčića dolaziće do privremene obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova, do 8. maja.

Saobraćaj se zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano, jednom trakom, a izmjene su i na putu Rudice-Novi Grad gdje je u toku izgradnja biciklističke i pješačke staze.

Na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice /rejon Glinja/ izvode se radovi na sanaciji klizišta, pa će se saobraćaj odvijati naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje /dionica Podvrsnik-LJubinje/ u toku su radovi na rekonstrukciji puta, te se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmjene su i na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba u tunelu Čemerno zbog radova, a zbog aktivnog klizišta saobraćaj se odvija usporeno na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac.

Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, a izmjene su i u odvijanju saobraćaja na regionalnim putevima Razboj-Rudanka i Razvoj-Tedin Han.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranih klizišta.

Zbog deminiranja terena na regionalnom putu Podnovlje-Polje, kod deminerskog gradilišta "MSP Gornji Božinci", dolaziće do provremene obustave saobraćaja svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova do 14. jula, a na dionici magistralog puta Kotor Varoš-Mitrovići u mjestu Viševice do 12. maja.

U Banjaluci zbog izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice Olimpijskih pobjednika i raskrsnice sa Gundulićevom, od subote, 15. aprila, biće obustavljen saobraćaj u ulicama Olimpijskih pobjednika /na dijelu od Ulice Bulevar srpske vojske do Trga Republike Srpske 8/ i u Gundulićevoj /od raskrsnice Olimpijskih pobjednika do Gundulićeve 106/.

Dolaziće do obustave saobraćaja za sva vozila u Banjaluci u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića na mostu preko Široke rijeke u Rakovcu prema Motikama, zbog uklanjanja starog i izgradnje novog mosta, kao i izmjene režima saobraćaja na dijelu od garaža "Pavlović turs-a" do raskrsnice sa LJevčanskom ulicom.

U FBiH se sporije zbog radova tokom dana saobraća na magistralnim putevima Jablanica-Mostar /u Donjoj Jablanici/ i Semizovac-Olovo /Čevljanovići-Nišići/, zatim na ulazu u Stolac iz smjera Mostara, kao i na skretanju za Orahovicu na području Konjica, te na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

