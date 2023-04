Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske jedna je od šest bolnica koja će se naći u dokumentarnom filmu o poznatom španskom torakalnom hirurgu Dijegu Gonzalesu Rivasu, a koji snima Netfliks, poznata striming platforma.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Netfliks ovih dana snima komplikovane torakoskopske (grudne) operacije koje izvodi poznati doktor Rivas iz Španije, a na UKC RS izvešće četiri hirurška zahvata, zajedno sa ljekarima Klinike za torakalnu hirurgiju na čelu sa doktorom Markom Kantarom.

„Zadovoljstvo je ponovo biti u Banjaluci i ovoj bolnici. Zahvalan sam svima što su pripremili ove master klas operacije. Uvijek imamo zahtjevne operacije kada gostujem ovdje. Srećan sam da im pomognem sa kompleksnim operacijama koje se rade sa jako malim rezom. Snimaćemo šest dokumentaraca u šest bolnica, a jedna od njih je i u Banjaluci. Želim da pokažem svijetu da u malom mjestu imamo bolnicu gdje se mogu izvesti izuzetno teške i komplikovane operacije“, rekao je dr Rivas na pres konferenciji u Banjaluci.

Doktor Marko Kantar, načelnik Klinike za torakalnu hirurgiju pojasnio je da su u pitanju komplikovane i teške operacije koje se rade sa malim rezom, te pacijenti mogu na kućno liječenje nakon dva dana.

Vidi opis "Doveli smo svjetsku medicinu u Srpsku": Operacije na UKC RS u dokumentarcu na Netfliksu (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 22 22 / 22

„Dijego je u grudnoj hirurgiji ono što je Đoković u tenisu. On je pionir i inovator. Srećan sam što je ponovo kod nas i što radimo opasne i komplikovane operacije minimalno invazivnom hirurgijom kroz mali rez od dva do tri centimetra“, rekao je on.

Doktor Sabridin Nuraliev, torakalni hirurg i onkolog iz Onkocentra Sankt Peterburg, koji takođe gostuje na operacijama, smatra da je UKC na vrhunskom nivou.

„Posljednjih nekoliko dana gost sam torakalne hirurgije doktora Kantara i zahvalio bi se na gostoprimstvu. Bolnica je na vrhunskom nivou, kao i infrastruktura u operacionim salama. Zahvalio bi se doktoru Rivasu na masterklasu koji izvodi posljednja dva dana“, rekao je on.

Generalni direktor Univerzitetsko-kliničkog centra RS Vlado Đajić rekao je da su u pitanju svjetske operacije i da mu je zadovoljstvo da institucija u Srpskoj bude dio ovog projekta.

„Pošto je u toku teniski turnir kod nas, ja ću se izraziti teniskim rječnikom. Kao što imamo najboljeg čovjeka iz tenisa danas u Banjaluci, tako imamo i najboljeg iz torakalne hirurgije doktora Dijega. Kao što mnogima teniski tereni u Banjaluci odgovaraju onim svjetskim, tako odgovaraju i naše operacione sale. Danas se ovdje izvode svjetske operacije iz torokalne hirurgije i presrećni smo zbog toga . Naša prednost je kada nakon par dana svi odu sa teniskih terena, na našim operacionim salama će raditi svjetski stručnjaci. Ponosan sam na sve što smo napravili. Doveli smo svjetsku medicinu u Srpsku“, poručio je on.

(MONDO)