Vrijeme danas: Oblačno i nestabilno, ali uz više sunčanih perioda

U BiH danas će biti promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali uz više sunčanih perioda.

Izvor: Dušan Volaš

Lokalno će zbog nestabilnosti biti uslova za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na jugu Hercegovine, dok se tokom večeri očekuje postepeno razvedravanje u većini predjela i prestanak padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab, ponegdje na jugu umjeren sjevernih smjerova.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, ali će u toku dana dolaziti do povremenih obustava na putevima oko i kroz Bijeljinu zbog održavanja biciklističke trke "Beograd-Banjaluka", saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U periodu 14.30 do 15.00 časova obustava saobraćaja biće na dionici magistralnog puta od Pavlovića mosta na granici sa Srbijom do Bijeljine i kroz sam grad.

Drugog dana trke, sutra, od 10.45 do 14.00 časova obustava će biti na dionicama magistalnog puta Bijeljina-Zvornik, Donje Caparde-Karakaj, regionalnog puta dionice Donje Caparde-Šekovići-Tišća, te dionici Tišća-Vlasenica.

U petak, 21. aprila, od 11.45 do 16.00 časova do obustava će dolaziti na magistralnom putu Rudanka-Doboj, auto-put "9. januar" dionici Johovac-Prnjavor-Jakupovci, zatim magistralnom putu Klašnice-Šargovac dionica Šargovac-Prijedor.

Za subotu, 22. aprila, obustava je planirana od 11.30 do 16.00 časova na dionicama Novi Grad-Kostajnica-Kozarska Dubica-Draksenić, zatim Draksenić-Čatrnja-Gradiška, dionici Gradiška-Nova Topla-Laktaši-Klašnice i Klašnice-Banjaluka.

Zbog sanacije kolovoza danas će se od 8.00 do 17.00 časova saobraćaj na dionici regionalnog puta Lopare-Čeli odvijati jednom saobraćajnom trakom.

Zbog uklanjanja objekta i sanacije klizišta na regionalnom putu Srbac-Gornja Vijaka, u Ulici Vlade Vinčića, svakodnevno će dolaziti do obustave saobraćaja svakim radnim danom i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Saobraćaj se zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići odvija otežano, jednom trakom, a izmjene su i na putu Rudice-Novi Grad gdje je u toku izgradnja biciklističke i pješačke staze.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina i na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice u rejonu Glinja saobraćaj se odvija usporeno uz povremene kratkotrajne prekide. Usporen saobraćaj zbog radova i na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje, dionica Podvrsnik-LJubinje.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je zbog radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Vrba u tunelu Čemerno.

Izmjene su i na putnim pravcima Prijedor-Kozarac zbog izgradnje auto-puta, zatim Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, kod Doboja gdje je u toku gradnja auto-puta, te u tunelu Sijeračke stijene na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta vozi se usporeno, kao i na putu Stari Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika.

Zbog oštećenja mostova preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Deminiranje terena odvija se na regionalnom putu Podnovlje-Polje, kod deminerskog gradilišta "Gornji Božinci" i na magistralnom putu Kotor Varoš - Mitrovići u mjestu Viševica. Zbog toga će dolaziti do privremene obustave saobraćaja svakim radnim danom.

Vangabaritni prevoz kreće se putnim pravcem Stanić Rijeka-Derventa-granični prelaz Brod. Vozačima se savjetuje da na tim dionicama voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

U FBiH se zbog radova sporije saobraća se na putnim pravcima Jablanica-Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići-Nišići, u Konjicu /na skretanju za Orahovicu, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija-Sapna.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu. Zatvoren je i most na ulazu u Nemilu, a vozači mogu koristiti raskrsnicu u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja.