Građani BiH jedu najmanje mesa u regionu: Evo koliki je godišnji prosjek

BiH je, prema sajtu Landgeist Map, na samom dnu u odnosu na zemlje regiona kada je u pitanju potrošnja mesa po glavi stanovnika na godišnjem nivou.

Izvor: Shutterstock

Tako prosječen građanin pojede 43 kg mesa, a razlog tome bi mogao biti smanjenje kupovne moći.S druge strane, neki smatraju da to nije tačno, te kažu da će bh. građani radije kupiti meso nego povrće.

Na gorenavedenom sajtu se navodi da su ispred BiH po potrošnji mesa Hrvatska sa potrošnjom od 80 kg po stanovniku godišnje, a prate ih državljani Crne Gore sa 78 i Slovenije sa 70 kilograma mesa po stanovniku, dok je Srbija bliža BiH prema konzumaciji mesa, gdje jedan stanovnik u prosjeku pojede do 56 kilograma mesa godišnje.

Kako je istakao Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača "Zvono" Bijeljina, jedan od razlog što ljudi koriste manje količine meso su svakako cijene.

"Uglavnom nam se žale da je meso poskupjelo u posljednje vrijeme. Na primjer, piletina, koja je donedavno bila jeftina, sad je znatno skuplja, a da ne govorimo o teletini ili drugim vrstama mesa. Sve se manje kupuje, a prema onoma što čujem u prodavnicama i tržnim centrima, sa odjela mesnica, građani Bijeljine sve manje kupuju, i to uglavnom meso lošijeg kvaliteta", rekao je Vasilić i dodao da oni vjerovatno ne mogu priuštiti da nekoliko puta sedmično jedu meso.

Kako kaže, ovo je prvenstveno gledano iz perspektive penzionera i ljudi koji žive samo od plate.

"Smanjena je kupovna moć, ljudi su počeli štedjeti, a sa pijaca nam kažu da je sve manje kupaca i da se sve kupuje na komad", dodaje on.

I Lazo Šešić, direktor Mesnica kod Laze, potvrđuje da je primjetno smanjena kupovna moć.

"Kupaca ima, samo je smanjena kupovna moć, odnosno ne kupuju se iste količine. No, nije samo meso u pitanju, sve su cijene otišle gore i ne znamo čemu sve to vodi. Ne može se cijenom nadomjestiti ono što nemate. Činjenica je da je smanjena proizvodnja, pa ljudi više ne gaje dovoljno svinja, a svi znamo da je potreban jedan period da se to obnovi i stane na noge", rekao je Šešić.

S druge strane, Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošača "Klub potrošača", kaže da su cijene mesa drastično porasle i da su kao u zemljama Evropske unije, no da uprkos tome bh. građani kupuju meso.

"Prema našem iskustvu, većina bh. građana uživa u mesu i voli meso, a praktično se većina naših obroka ne može zamisliti bez njega. Neke grupe ljudi, a sve ih je više, teško mogu da kupe meso ili kupuju manje količine, ali vjerovatno sa primanjima koja imaju sebi ne mogu obezbijediti dovoljne količine", rekla je Bulićeva i dodala da su joj ovi podaci upitni, jer, kako ističe, potrošači će prije kupiti meso nego povrće.

"Mi ipak gledamo da kupimo što nam je važno i mislim da će se građani radije odlučiti za meso, a ne za povrće", zaključila je ona.

(Nezavisne novine)