Iskoristite sunčan dan, poslije podne stiže kiša

U BiH će danas biti pretežno sunčano vrijeme, a tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti i kiša, prvo u južnim predjelima, a potom i u ostalim krajevima.

Tokom noći uz kišu i pljuskove moguće su i lokalne nepogode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivih smjerova, lokalno pojačan.

Najviša temperatura vazduha biće od 21 do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica šest, Gacko, Han Pijesak, Čemerno osam, Foča, Šipovo devet, Rudo, Sokolac, Široki Brijeg deset, Bileća, Zvornik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Ivan Sedlo 11, Banjaluka, Višegrad, Novi Grad, Srbac, Sarajevo, Sanski Most, Livno 12, Doboj, Prijedor, Bihać, Tuzla, Zenica 13, Bijeljina 14, Trebinje, Mrakovica, Neum 15, Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija nesmetano, trenutno je slabija frekvencija vozila, ali kasnije, tokom dana, očekuje se pojačan intezitet saobraćaja, posebno na graničnim prelazima, saopšteno je iz republičkog Auto-moto saveza /AMS/.

Iz AMS skreću pažnju i na pojačan broj biciklista i motociklista na putevima.

Zbog održavanja maratonske trke, danas će od 9.00 do 12.00 časova doći će do izmjene u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kula-Krupac i dionici regionalnog puta Kula-Vraca.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice dolazi do povrmene obustave saobraćaja od 11.00 do 15.00 časova u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Crkvina-Modriča jedan, zbog pripremnih radova na izgradnji auto-puta Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja. Obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac u mjestu Mokro, saobraćaj se odvija usporeno, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom /urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara/ uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

