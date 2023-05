Radišići kod Novog Grada: Voda u kućama, mještani očajni - "NIKO NE DOLAZI, KAO DA NISMO ŽIVI" (FOTO/VIDEO)

Novi Grad je među opštinama koje su najteže pogođene poplavama posljednjih dana. Ekipa našeg portala posjetila je najugroženije dijelove i razgovarala s ljudima prije evakuacije.

Dok se konstantno prate vodostaji Une i Sane, veliki problem stvaraju podzemne vode zbog kojih je ugroženo nekoliko naselja.

Dio naselja Radišići nadomak Novog Grada pretrpio je veliku štetu zbog izlivanje okolnog jarka, ali i podzemnih voda. Voda je ušla u nekoliko kuća, a mještani tvrde da Odjeljenje Civilne zaštite u Novom Gradu ignoriše njihove pozive.

Okolni jarak je zbog velikih padavina odsjekao put do nekoliko kuća. Voda od sinoć konstantno raste, a danas u popodnevnim časovima je dostigla svoj maksimum. Ljudi u čizmama prelaze do glavnog puta.

Mještani su nas doveli do nekoliko najugroženijih kuća, čiji su ukućani zbog opasnosti morali da isele stoku iz staja. Tvrde da ne pamte ovoliki vodostaj, čak ni 2014. godine, kada su BiH zadesile poplave velikih razmjera.

Solidarne komšije, koje za sada nisu ugrožene, prevele su stoku na bezbjedno, a namještaj je u većini kuća uništen.

Kuća Drene i Miloša Mileševića poplavljena je usljed velikih padavina a voda im je ušla dnevni boravak i sobu.

"Šteta je velika. Renovirali smo kuhinju, kupili novi namještaj sve je uništeno", priča Drena kroz suze.

Dodaje da niko od nadležnih iz Novog Grada, izuzev predsjednika mjesne zajednice, nije izašao na teren.

"Zvala sam juče, sinoć, jutros, sada... Svi ćute nikoga nema ni flašu pitke vode da donese", kaže ona.

Ista situacija je i u kući bake Kate Drljače (70) koja će noć provesti kod komšija. Piliće i dvije svinje uspjela je da spasi, ali struju ne može da isključi, a nadležni iz Novog Grada ne dolaze u njeno dvorište.

"Zvala sam Elektru da mi isključe struju, a oni kažu da se obratim komšiji. Kažu da zovem u 5 do 12 a to nije istina. Od juče ih zovem, evo sada je voda ušla u kuću, a njih nema. Gledam na televiziji kad budu poplave idu, nose flaše sa vodom, kod nas ovi ništa", kaže ona za Mondo.

Jedna mještanka koja nije željela da se predstavi, pretrpjela je veliku materijalnu štetu jer joj je voda preplavila čitav sprat u kojem i spava. Na spratu je trenutno bez šporeta i struje.

"Cijeli život mi se srušio. Ostao mi je samo veš koji sam digla da sušim i mali zamrzivač koji je kćerka uspjela sa mnom da podigne", uplakano priznaje.

Mirko Lukić, načelnik Civilne zaštite Novi Grad kaže za Mondo da je upoznat sa situacijom u Radišićima, ali da "radnici ne mogu svuda da stignu".

"Problem sa jarkom u Radišićima traje već 20 godina. To je mjesto gdje postoji sliv koji stalno plavi. Ljudi su tu napravili kuće. Mi pomažemo, šaljemo pijesak, kamione i vreće. Poznato mi je to, ali ne moramo mi uvijek stići na sve", poručio je on.

Pripadnici CZ su intervenisali u naseljima Mlakve i Rudice, a na nekoliko lokacija u gradu konstantno rade pumpe i izbacuju podzemne vode iz objekata.

