Uživajte u vikendu: Sunčan dan pred nama, samo ponegdje moguć pljusak

U BiH će danas na istoku i jugoistoku biti pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim krajevima biće više sunčanih intervala.

Tokom popodneva dnevni razvoj oblačnosti će samo ponegdje donijeti kišu i kratkotrajne pljuskove, uglavnom u centralnim i istočnim predjelima, a uveče se očekuje postepeno razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, a na istoku od 17 do 20 stepeni.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica četiri, Čemerno devet, Han Pijesak, Šipovo 10, Kalinovik, Ivan Sedlo 11, Mrkonjić Grad, Sokolac 12, Gacko, Novi Grad, Foča, Sarajevo 13, Ribnik, Rudo, Sanski Most 14, Banjaluka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Srebrenica, Široki Brijeg, Tuzla, Livno 15, Bijeljina, Bileća, Zenica 16, Srbac, Trebinje, Gradačac 17, Neum 20, Mostar 21 stepen Celzijusov.



Najviše padavina u protekla 24 časa zabilježeno je u Rudom 40 litara po metru kvadratnom, zatim u Višegradu 27, Srebrenici 26, Han Pijesku 16.

Stanje na putevima

U centralnim i istočnim dijelovima BiH kolovozi su jutros mokri i klizavi, u pojedinim područjima ima magle, a na dionicama u usjecima mogući su odroni.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na dionici magistralnog puta Vlasenica-Sokolac u Han Pijesku u toku je rehabilitacija puta te je potrebno prilagoditi brzinu kretanja vozila i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Bijeljina-Šepak u mjestu Pilica zbog radova dolazi do povremene obustave saobraćaja.

Zbog aktiviranja klizišta, na regionalnom putu Previja-Zableće, opština Ribnik, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila.

Zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna motorna vozila na regionalnom putu Mačkovac-Piperi.

Na dijelu regionalnog puta Razboj-Rudanka, prevoj LJeskove vode, zbog sanacije klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen. Teretna vozila se preusmjeravaju na Jelah, a putnička vozila će se u navedenom periodu preusmjeravati alternativnim pravcima Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog sanacije klizišta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići /na samoj liniji razgraničenja/, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom /urađenom privremenom obilaznicom u dužini 150 metara/ uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmjenjen je režim saobraćaja.

Zbog izgradnje kružnog toka na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva-Vrba u tunelu Čemerno.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa na magistralnom putu Donji Vakuf-Jajce u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema evidentiranih dužih zadržavanja.

Granični prelaz Krstac (putni pravac Gacko-Nikšić) je otvoren za međunarodni saobraćaj.

