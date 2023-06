Obustava saobraćaja zbog "Banjalučkih dana muzike": Evo gdje sve nećete moći autom

Povodom održavanja Festivala "Banjalučki dani muzike", saobraćaj će od večeras u 18 časova do sutra u 4 časa biti obustavljen u dijelu Ulice Teodora Kolokotronisa, i to od kružnog toka do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, saopšteno je iz Auto-moto saveza RS.

Izvor: Shutterstock

Saobraćaj će, zbog asfaltiranja, u Banjaluci u potpunosti biti obustavljen danas i sutra od 8.30 do 15.00 časova u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, na dijelu od ulica Dr Đorđa Bukinca do Veljka Zeljkovića.

Obustava će biti dužini od oko 220 metara od mostića prema Motikama, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U dane vikenda u toku ljetnog perioda od 24. jula do 28. avgusta od 18.00 časova subotom do 5.30 časova ponedjeljkom, biće obustavljen motorni saobraćaj u Banjaluci u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Trga srpskih vladara (Banski dvor) do Ulice Marije Bursać, radi promocije nemotorizovanog saobraćaja i zdravog načina života, ekologije i održivog razvoja.