Stanivuković: U teniskom kompleksu planirani turniri u košarci i malom fudbalu

Tokom ljeta, u kompleksu izgrađenom za "Srpska open" biće organizovano nekoliko turnira, poput košarkaškog i u malom fudbalu, dok ima i zaintersovanih iz poslovnog svijeta da tu imaju svoje aktivnosti, rekao je gradonačelnik Banjaluke na sjednici Skupštine grada.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kompleks kod Parka "Mladen Stojanović", rekao je Stanivuković, građen je po etapama, što nije neobično za objekte ovog tipa.

"Danas možemo reći da smo dobili jednu kvalitetnu cjelinu, na kojoj ćemo i dalje da radimo i organizujemo nove događaje", kazao je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković tokom aktuelnog časa današnje sjednice Skupštine Grada. "Grad razmišlja da na novom trgu oko tog kompleksa organizuje veće događaje, poput dočeka novogodišnjih praznika. Naravno da je potrebno da se građani naviknu, da taj ambijent oživimo", poručio je Stanivuković.

Najavljuje da će na kompleksu biti nastavljeni radovi, a druga etapa znači izgradnju krova.

"Moguće je da ćemo imati i donaciju iz fondova. Sada procijenjena vrijednost zatvorenog krova je od miliona do milion i po KM, a između tri i pet miliona otvoreni krov. Još razmatramo opcije, bavimo se aktivno tom temom i tražimo način kako tu priču da završimo do kraja. Imamo vjeru da će to biti najbolje i imamo vjeru da će Srpska open opet biti u Banjaluci. Vjerujem da smo dnijeli ispravnu odluku o ovom sportskom kompleksu, jer ovakav sadržaj je potreban Banjaluci", zaključio je gradonačelnik.

