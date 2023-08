Obilježavanje "Oluje" u Prijedoru: Centar zatvoren za saobraćaj, nema služenja alkohola...

Iz policije mole građane i učesnike u saobraćaju za strpljenje

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Iz Policijske uprave Prijedor pozvali su građane da tokom sutrašnjeg obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja" ne ugrožavaju svoju i bezbjednost drugih građana, a pravna lica i preduzetnike da se pridržavaju zabrana kako bi održavanje javnog skupa proteklo redovno.

"Apelujemo da učesnici javnog skupa poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, da ne nose opasne predmete i pirotehnička sredstva i da, radi izbjegavanja gužvi i lakšeg kretanja, ne nose ruksake i torbe", saopšteno je iz ove uprave.

Iz policije mole građane i učesnike u saobraćaju za strpljenje zbog obustave saobraćaja u centru grada i pozivaju ih da koriste alternativne pravce.

"Na saobraćajnicama koje ne podliježu zabrani obustave i parkiranja saobraćaj će se nesmetano odvijati, kao i tranzit kroz grad, a građanima će biti omogućen pristup zdravstvenim ustanovama i svim ostalim hitnim komunalnim službama", dodaje se u saopštenju.

Sutra od 14 do 22 časa na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja u ulicama Akademika Jovana Raškovića, Vidovdanska, Branislava Nušića, Meše Selimovića od raskrsnice sa ulicom Vidovdanska do Tržnog centra "Belamioniks", Oslobodilaca Prijedora, Majora Milana Tepića, Vožda Karađorđa, Miloša Obrenovića od gradske tržnice do raskrsnice sa Zanatskom, Zanatska, Nikole Pašića od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa Uskočkom i Kralja Petra Prvog Oslobodioca od "Patrije" do raskrsnice sa Ulicom akademika Jovana Raškovića.

U istom periodu na snazi će biti i zabrana parkiranja vozila na parkinzima iza "Patrije", kod socijalnog, između "Robota" i stadiona, kod škole "Desanka Maksimović", u Zanatskoj, kod dvorane "Mladost" i u Ulici Majora Milana Tepića.

Biće zabranjen rad pravnih lica i preduzetnika u ulicama Kralja Petra Prvog Oslobodioca, Branislava Nušića, Akademika Jovana Raškovića, Zanatskoj, Vožda Karađorđa, Majora Milana Tepića, Miloša Obrenovića od Trga majora Zorana Karlice do raskrsnice sa ulicom Akademika Jovana Raškovića, uključujući "Patriju" i kafiće "Kvin", "Inter" i "Star kafe".

U istom periodu zabranjeno je točenje alkohola u ugostiteljskim objektima u ulicama Petra Petrovića Njegoša, Kralja Aleksandra do raskrsnice sa Prote Mateje Nenadovića, Solunskoj, Vuka Karadžića, Nikole Pašića, Prote Mateje Nenadovića, Kralja Petra Prvog Oslobodioca, Uskočkoj, Svetosavskoj do raskrsnice sa Nikole Pašića, Miloša Obilića, Ahmeta Babića, Muharema Suljanovića do raskrsnice s Vojvode Putnika, Žarka Zgonjanina do raskrsnice s Vojvode Putnika, Meše Selimovića, Vidovdanskoj i Miloša Obrenovića.

(Srna)