Obilježavanje "Oluje" obustavlja saobraćaj u Banjaluci: Evo kuda nećete moći automobilom

Na području u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka danas i sutra je na snazi sukcesivna obustava saobraćaja zbog obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz banjalučke policije, sukcesivna obustava saobraćaja za sva motorna vozila planirana je danas od 16.00 do 17.00 i od 20.00 do 21.00 čas i sutra od 15.00 do 16.00 časova na magistralnom putu prema Jajcu i Mrkonjić Gradu, u ulicama Krajiških brigada, Ranka Šipke, Vuka Karadžića, Kralja Petra Prvog Karađorđevića i dijelu ulice Olimpijskih pobjednika.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju da vozači u ovim vremenskim intervalima koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju.

ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA I PREVOZA EKSPLOZIVNIH MATERIJA

U Republici Srpskoj danas i sutra biće zabranjen saobraćaj teretnim vozilima na više putnih pravaca radi preduzimanja bezbjednosnih mjera povodom održavanja sjednice Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima, te obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u Pogromu "Oluja".

Saobraćaj za teretna vozila veća od 7,5 tona biće zabranjen od 6.00 do 12.00 časova na dionici puta od graničnog prelaza Rača preko Bijeljine, Šamca do Johovca, te od Šešlija do Dervente, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Zabrana od 7.00 do 18.00 časova biće i na putnim pravcima od Dervente do Nove Topole, te od lokalnog puta Nova Ves do Gornje Lepenice, a od 7.00 do 12.00 časova od graničnog prelaza Gradiška do Nove Topole i od 14.00 do 18.00 časova na dionici od Kladara do Laktaša.

Saobraćaj za teretna motorna vozila mase veće od 7,5 tona u petak, 4. avgusta, zabranjen je od 14.00 do 19.00 i od 21.00 do 24.00 časa od Prijedora do Novog Grada.

Zabrana će biti od 21.00 čas do ponoći na dionicama od Čatrnje do graničnog prelaza Gradiška, od 14.00 do ponoći od Kozarske Dubice do Oštre Luke, od 12.00 do ponoći od Lamovite do Starog Majdana, od 20.00 do ponoći od Johovca do Šamca, pa do Bijeljine i graničnog prelaza Rača, a od 21.00 do ponoći od Banjaluke do Doboja.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je radi bezbjednog održavanja navedenih događaja donio naredbu i o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području u nadležnosti policijskih uprava Bijeljina, Doboj, Gradiška, Banjaluka i Prijedor sutra i u petak od 00.00 do 24.00 časa.

Zabrana prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Policijske uprave Mrkonjić Grad biće u petak od 00.00 do 24.00 časa.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

