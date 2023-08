Osjetno svježije: Danas pljuskovi i grmljavina, prestanak padavina tokom noći

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a krajem dana ili tokom noći očekuje se prestanak padavina.

Izvor: Shutterstock

Vjetar će na jugu u prvom dijelu dana biti umjeren do jak jugo, u ostalim predjelima slab do umjeren, promjenljivog smjera, a popodne vjetar na jugu slab južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Većina puteva jutros je pretežno mokra i klizava zbog kiše, izuzev Bijeljine, gornjeg i donjeg Podrinja, gdje nije bilo padavina.

U Hercegovini je jutros evidentirano nevrijeme, sa grmljavinom i pljuskovima, pa su mogući odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog sanacije klizita obustavljen je saobraćaj na dionici regionalnog puta Razboj-Stanari-Rudanka i saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, zbog minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacionih radova izmjenjeno je odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanaka-Doboj, i na dionici regionalnog puta Razboj-Rudanka. Radovi se izvode na spoju magistralnog i regionalnog putnog pravca u naselju Rudanaka.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici Foča-Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom - urađenom privremenom zaobilaznicom u dužini 150 metara, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja-LJubinje - dionica Podvrsnik-LJubinje u toku je rekonstrukcija puta, te se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog izgradnje dionice autoputa od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena režima saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Navedena zabrana saobraćaja ne odnosi se na vozila Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na regionalnom putu Mačkovac-Piperi.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničkim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna gora - Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na magistralnim putevima: Bihać-Kamenica, Stup-Blažuj, Kiseljak-Busovača, Travnik-Vitez, Ripač-Dubovsko, na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, Hadžiće i Kladanj iz smjera Olova.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje-Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša i jutros je pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

(Srna)